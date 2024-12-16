Ученые выявили связь опухолевых и иммунных клеток при краниофарингиомах
Краниофарингиома (КП) — редкая опухоль головного мозга, которая развивается в областях, близких к гипоталамусу и гипофизу. Опухоли КП приводят к таким осложнениям, как дефект зрения, нейрональные дефекты, диабет и проблемы развития. Существует два основных подтипа КП: адамантиноматозная краниофарингиома (АКП) и папиллярная краниофарингиома (ПКП). Эти два подтипа отличаются своими различными генетическими профилями. АКП обычно характеризуется мутациями в гене CTNNB1, тогда как КПП в первую очередь связана с мутациями гена BRAF.
Основным методом лечения КП является хирургическое вмешательство. Однако инвазивная природа опухоли и ее расположение вблизи критических структур представляют собой значительную проблему с точки зрения хирургического вмешательства. По мере прогрессирования опухоли она инфильтрирует окружающие ткани, что приводит к значительным неврологическим нарушениям. Поэтому одной хирургии недостаточно для решения сложных проблем, создаваемых КП. Крайне важно иметь полное представление о биологических характеристиках опухоли и молекулярной прогрессии, чтобы обеспечить успешное извлечение опухоли с сохранением окружающей здоровой ткани.
На этом фоне профессор Томоаки Танака сотрудничал с профессором Ёсинори Хигучи и доктором Такаши Коно из Высшей школы медицины в Университете Тиба в Японии, чтобы провести исследование с целью выяснения основных биологических процессов, вовлеченных в эту опухоль. Исследование было опубликовано в iScience.
Для этого ученые использовали секвенирование РНК отдельных клеток, метод, который выявляет различия в экспрессии генов в отдельных клетках, и проанализировали 10 случаев КП.
«Несмотря на то, что эти опухоли гистологически доброкачественные, они могут значительно влиять на критические структуры мозга. Наша цель состояла в том, чтобы разработать более целенаправленные и менее инвазивные терапевтические подходы, которые могли бы значительно улучшить результаты лечения пациентов и качество жизни», - объяснил Танака.
Анализ отдельных клеток выявил разнообразный спектр типов клеток в микроокружении опухоли (МКО), включая опухолевые клетки, иммунные клетки и фибробласты, с различными пропорциями в зависимости от случая. Опухолевые клетки были классифицированы на два основных подтипа: тип 1, который преобладает при АКП, и тип 2, который преобладает при ПКП. Данные об экспрессии генов отдельных клеток из подтипов АКП и ПКП были сгруппированы для выявления различных типов клеток в опухолях. Исследование выявило типы клеток, связанные с развитием эпителиальных клеток и иммунным ответом как в опухолях ACP, так и PCP. Однако типы клеток, участвующие в кальцификации опухоли, были особенно распространены в ACP, в то время как гены, связанные с клеточным циклом, преобладали в типе PCP.
Кроме того, исследовательская группа наблюдала заметное разнообразие типов макрофагов между двумя типами опухолей. Было обнаружено, что провоспалительные макрофаги M1 и маркеры, связанные с воспалением, были выше в ACP, в то время как противовоспалительные макрофаги M2 были выше в PCP. Соответственно, более высокое соотношение макрофагов M1 и M2 коррелировало с возникновением диабета и недостаточности гипофиза.
Кроме того, исследование выявило заметное взаимодействие клеток между белками клеточной поверхности CD44-секретируемым фосфопротеином 1 (SPP1). Этот сигнал SPP1-CD44 от классического M2 подавлял устойчивую пролиферацию Т-клеток.
Это исследование представляет собой комплексную карту типов клеток в опухолях CP и сообщает о значительной связи между иммунными клетками и клиническими симптомами.
Профессор Танака подчеркнул клиническое значение своих результатов, заявив: «Эти результаты открывают возможность персонализированных подходов к лечению пациентов с ХП на основе их конкретного подтипа опухоли и состава иммунных клеток. Понимание этих различий также поможет врачам предсказать, какие пациенты подвержены более высокому риску осложнений, таких как несахарный диабет».
В дальнейшем эти результаты могут позволить создать новые таргетные методы лечения, которые будут точно влиять на микросреду опухоли и взаимодействие иммунных клеток, что в конечном итоге приведет к более эффективному лечению с меньшими побочными эффектами.
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