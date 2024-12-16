Эндокринолог Тананакина рассказала, почему у мужчин целлюлит встречается очень редко
Она напомнила, что целлюлит - это не патология, его нет в международной классификации заболеваний, это лишь эстетическая особенность.
Врач отметила, что целлюлит так редко встречается среди мужской половины населения из-за различия в строении подкожно-жировой клетчатки. У женщин волокна коллагена располагаются перпендикулярно коже, что дает возможность жировым клеткам легче накапливать жир, растягивая при этом кожу. Кожа у женщин также более тонкая и эластичная.
Однако по мнению Тананакиной целлюлит у мужчин встречается, хотя и значительно реже. Возникает он главным образом из-за гормонального дисбаланса, при котором усиленно вырабатывается эстроген. Такое бывает при ряде эндокринных нарушений или при некоторых недугах.
Доктор отметила, что еще целлюлит может появится как дистрофия подкожно-жировой клетчатки из-за гиподинамии, постоянного стресса, нездорового питания, проблем с осанкой.
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