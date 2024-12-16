Ранние признаки надвигающейся деменции: на что обратить внимание
Сегодня миллионы людей по всему миру страдают деменцией, и с увеличением продолжительности жизни число таких пациентов будет только расти. Тем не менее, существуют ранние признаки, которые могут предупредить о надвигающихся проблемах, а также факторы риска, на которые можно повлиять.
Психиатр выделил четыре тревожных сигнала о проблемах с мозгом:
1. Ухудшение памяти.
Небольшая забывчивость считается нормальной частью старения, однако если проблемы с памятью становятся настолько серьезными, что мешают работе или повседневной жизни, это повод для беспокойства. Доктор Амен отмечает, что особенно опасно, когда человек с трудом вспоминает недавние события, разговоры или важные детали.
"Гиппокамп — область мозга, отвечающая за формирование новых воспоминаний, — одна из первых, которая страдает при болезни Альцгеймера", — пояснил он.
2. Импульсивность и сложности в принятии решений.
Проблемы с решением повседневных задач или управлением финансами могут быть ранними признаками слабоумия. Это связано с повреждением лобных долей мозга, отвечающих за логическое мышление и оценку рисков.
"Когда лобные доли повреждаются, ваш мозг словно "отключается", — объясняет Амен.
3. Недостаток концентрации.
Сложности с вниманием и выполнением задач, которые ранее не вызывали трудностей, — еще один тревожный симптом.
4. Плохое настроение.
Изменения настроения, включая депрессию, раздражительность или резкие перепады эмоций, также могут быть признаком начальных стадий болезни. Исследования показывают, что почти половина пациентов с болезнью Альцгеймера сталкиваются с депрессией.
"Пациенты могут терять контроль над своими эмоциями и чувствовать тревогу при изменении привычной обстановки", — отметил доктор Амен.
Доктор Амен выделил модифицируемые факторы риска и подчеркнул важность контроля над факторами, которые человек может изменить:
Ожирение. Лишний вес отрицательно влияет на размер и функции мозга.
Физическая активность. Регулярные упражнения улучшают кровоснабжение мозга.
Хроническая бессонница. Сон необходим для удаления токсичных белков, связанных с болезнью Альцгеймера.
Проблемы с кровообращением. Например, эректильная дисфункция может быть сигналом нарушения кровоснабжения, что также затрагивает мозг.
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