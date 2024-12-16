Ранние признаки надвигающейся деменции: на что обратить внимание

Влияние болезни Альцгеймера на мозг начинается за десятилетия до появления первых очевидных симптомов. Об этом пишет The New York Post, ссылаясь на психиатра и исследователя в области визуализации мозга Дэниела Амена. По его словам, определенные изменения в мозге происходят задолго до того, как человек начинает замечать, что с его когнитивными функциями что-то не так.Сегодня миллионы людей по всему миру страдают деменцией, и с увеличением продолжительности жизни число таких пациентов будет только расти. Тем не менее, существуют ранние признаки, которые могут предупредить о надвигающихся проблемах, а также факторы риска, на которые можно повлиять.Психиатр выделил четыре тревожных сигнала о проблемах с мозгом:1. Ухудшение памяти.Небольшая забывчивость считается нормальной частью старения, однако если проблемы с памятью становятся настолько серьезными, что мешают работе или повседневной жизни, это повод для беспокойства. Доктор Амен отмечает, что особенно опасно, когда человек с трудом вспоминает недавние события, разговоры или важные детали."Гиппокамп — область мозга, отвечающая за формирование новых воспоминаний, — одна из первых, которая страдает при болезни Альцгеймера", — пояснил он.2. Импульсивность и сложности в принятии решений.Проблемы с решением повседневных задач или управлением финансами могут быть ранними признаками слабоумия. Это связано с повреждением лобных долей мозга, отвечающих за логическое мышление и оценку рисков."Когда лобные доли повреждаются, ваш мозг словно "отключается", — объясняет Амен.3. Недостаток концентрации.Сложности с вниманием и выполнением задач, которые ранее не вызывали трудностей, — еще один тревожный симптом.4. Плохое настроение.Изменения настроения, включая депрессию, раздражительность или резкие перепады эмоций, также могут быть признаком начальных стадий болезни. Исследования показывают, что почти половина пациентов с болезнью Альцгеймера сталкиваются с депрессией."Пациенты могут терять контроль над своими эмоциями и чувствовать тревогу при изменении привычной обстановки", — отметил доктор Амен.Доктор Амен выделил модифицируемые факторы риска и подчеркнул важность контроля над факторами, которые человек может изменить:Ожирение. Лишний вес отрицательно влияет на размер и функции мозга.Физическая активность. Регулярные упражнения улучшают кровоснабжение мозга.Хроническая бессонница. Сон необходим для удаления токсичных белков, связанных с болезнью Альцгеймера.Проблемы с кровообращением. Например, эректильная дисфункция может быть сигналом нарушения кровоснабжения, что также затрагивает мозг.

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