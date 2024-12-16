Может выделять вредные вещества: врач рассказал о рисках употребления чая в пакетиках

Употребления чая, приготовленного из сырья в пакетиках, связано с определенными рисками для здоровья, об этом предупредил врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов.Врач Белоусов призвал россиян не увлекаться употреблением чая в пакетиках. Такой напиток как чай правильнее всего готовить из листового сырья высокого качества – именно он обладает теми полезными свойствами, о которых часто говорят ученые и медики. Что касается пакетиков, то в них обычно содержатся измельченные части чайных листьев – по сравнению с крупными фрагментами листового чая они гораздо менее полезны, подчеркнул эксперт.Кроме того, добавил Белоусов, фактором риска могут быть сами пакетики, точнее, материал, из которого они производятся.«Исследования показывают, что пакетированный чай может выделять вредные вещества, особенно если использованы низкокачественные материалы для производства пакетиков. Ученые обнаружили: некоторые пакетики могут выделять частицы пластика», - отметил гастроэнтеролог в комментарии РИАМО.Белоусов констатировал: чтобы минимизировать риски, связанные с потенциально вредными добавками или материалами пакетированного чая, употреблять напиток из него следует в ограниченном количестве – не больше трех чашек в день. Кроме того, следует отдавать предпочтение его наиболее качественным видам.Также врач порекомендовал никогда не пить чай натощак – с такой привычкой тесно связан риск раздражения слизистой, избыточного выделения кислоты в желудке и возникновения негативных реакций со стороны пищеварительной системы.«Особую осторожность стоит проявлять с чаями для похудения или очищения: в их составе часто встречаются травы или экстракты, которые агрессивны для желудка», - предупредил эксперт.

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