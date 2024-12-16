Чем опасно увеличение губ

Увеличение губ можно назвать безопасной бьюти-процедурой, однако есть нюансы, которые могут лишить не только красоты, но и здоровья. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог, дерматолог-косметолог Анжелика Ужва.Самое главное перед процедуройПо словам эксперта, гарантировать результат и безопасность процедуры может профессионал, досконально знакомый с анатомией и методикой увеличения губ. Женщинам, желающим получить пухлые чувственные губы, необходимо обращаться только в лицензированные клиники и салоны красоты, оснащенные самым современным оборудованием и работающие с сертифицированными препаратами.Неопытный косметолог может ненароком ввести гель в магистральный сосуд, что повлечет за собой серьезные осложнения. В этом случае может развиться тромбоз, ишемия, некроз и другие угрожающие здоровью и жизни состояния.Однако в подавляющем большинстве такие «промашки» можно заметить уже во время процедуры и купировать последствия грамотными действиями. Но если пациента отпустить домой, то итог может быть плачевным.Следите за противопоказаниямиТакже процедура может представлять опасность, если в зону губ ввести препараты, противопоказанные к применению в данной области. Например, некоторые женщины покупают в аптеках витамин E и занимаются «улучшайзингом» дома самостоятельно. А это не просто противопоказано, но и опасно, добавила специалист. После такие пациентки обращаются за медицинской помощью.Еще одним осложнением увеличения губ может стать развитие герпеса на месте введения препаратов. Поэтому врачи и косметологи всегда должны интересоваться у пациентов, как часто появляется герпес на губах. Склонным к развитию заболевания пациентам обычно советуют принимать противовирусные препараты за пять дней до даты предполагаемой процедуры, но в любом случае необходимо заранее и подробно консультироваться у специалиста, чтобы поговорить обо всех возможных факторах, которые могут повлиять на качество процедуры и процесс заживления.Более того, для минимизации рисков осложнений, врачи и косметологи должны правильно подбирать препараты, так как они отличаются по показаниям и плотности.Случается, что пациентка с тонкими губами хочет получить красивые пухлые губы за одну процедуру. Но для этого необходимо сильно расширять и растягивать ткани. Я рекомендуют женщинам с таким строением лица все же увеличивать губы поэтапно, как и в целом знать о том, что многие процессы в косметологии требуют времени, внимания и внимательного отношения специалистов.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки