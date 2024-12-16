Диетолог Редина: для здоровья сердца нужно отказаться от некоторых продуктов после 50 лет

Употребление таких продуктов особенно сильно вредит сердцу в возрасте после 50 лет.Врач Редина посоветовала людям, достигшим 50-летия, проанализировать свой рацион и исключить из него продукты, разрушающие здоровье сердца в этом возрасте. Медик констатировала, что наиболее сильное негативное влияние на состояние сердечно-сосудистой системы оказывают пищевые источники трансжиров – это как правило кондитерские изделия, фастфуд, полуфабрикаты.«Трансжиры сильно повышают уровень плохого холестерина, поэтому увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний», - предупредила диетологТакже крайне вредным для сердца с возрастом становится избыточное употребление сахара и рафинированных углеводов в виде сластей (особенно промышленного производства) белого хлеба и выпечки, сладких газированных напитков. После 50 лет регулярное поедание такой пищи существенно увеличивает риск появления лишних килограммов, абдоминального ожирения и диабета, при которых страдают сердце и сосуды.«Лучше полностью исключить продукты из белой муки, шоколад, конфеты, пакетированные соки и лимонады», - заявила Ольга Редина.Диетолог добавила, что людям после 50 лет следует также отказаться от жирного мяса, заменив его постным. Что еще должно стать табу – это переработанные мясные полуфабрикаты. Такие продукты как разные колбасы и бекон богаты насыщенными жирами, которые повышают уровень холестерина, ведущий к возникновению атеросклероза.

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