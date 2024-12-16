Доктор Мясников назвал распространенный миф об инсульте
— Глупость это несусветная, трата денег, и вообще ни о чем не говорит, хоть каждый день делай, — сказал врач.
По словам телеведущего, МРТ может лишь показать последствия инсульта, если он уже произошел. А для профилактики этого заболевания, Мясников порекомендовал контролировать уровень холестерина и сахара, а также маркеров воспаления.
28 ноября доктор Бабак Ашрафи рассказал, что внезапно появившийся блестящий, гладкий и безволосый участок на коже, может свидетельствовать о скором инсульте или инфаркте. Дело в том, что такой неочевидный признак объясняется ухудшением кровообращения.
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