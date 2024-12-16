Как лечить цистит и чем он опасен: рассказывает уролог
Как часто болеют циститом
Болезнь относится к классу инфекционных заболеваний мочевых путей и составляет до 90% из них. Чаще всего болеют женщины: у них короткая уретра (4-5 см), поэтому микроорганизмы могут попадать в мочевой пузырь из влагалища и провоцировать воспаление.
Острый цистит бывает хотя бы раз у каждой четвертой-пятой женщины, и у каждой третьей из них в течение года развивается рецидив (болезнь повторяется).
Увы, в 20-30% случаев цистит повторяется в течение нескольких месяцев, а в 10% случаев переходит в хроническую форму. В России ежегодно выявляют от 26 до 36 млн случаев цистита. Для сравнения, людей с одним из самых распространённых заболеваний, артериальной гипертонией, около 56 млн. При хроническом цистите внутри мочевого пузыря может сформироваться рубцовая ткань, и тогда он перестает сокращаться, а значит, нормально работать.
Цистит у мужчин — это следствие воспалительного процесса в предстательной железе, яичках, уретре.
Причины цистита
Бактерии — главная причина. Они попадают в мочевой пузырь, провоцируют раздражение его стенок и, как следствие, воспаление. Чаще всего это бактерии группы кишечной палочки.
Неправильное соблюдение гигиены: бактерии могут попадать в уретру из заднего прохода. Несвоевременная смена гигиенических средств увеличивает риски развития цистита.
Сахарный диабет: повышение уровня глюкозы в моче может ускорить рост патогенных микроорганизмов в мочевыделительной системе.
Менопауза: низкий уровень эстрогена приводит к истончению стенок органов мочевыделительной системы, меняется кислотно-щелочной баланс мочи, и это способствует росту патогенных бактерий.
Половые контакты: во время незащищённого секса бактерии могут попадать во влагалище и в мочеиспускательный канал.
Небактериальные причины. Спровоцировать воспаление могут дрожжевые грибки, вирусы, лучевая терапия, аутоиммунные процессы (при которых иммунная система воспринимает ткани организма как чужеродные).
Как лечить
Сначала определяют причину, затем подбирают комбинированную антибактериальную и фитотерапию (не имеет доказанной эффективности).
Сегодня для лечения цистита используют в том числе пакетированные антибиотики. Безопасны ли они?
«Самый популярный препарат для лечения цистита — это фосфомицин, антибиотик в виде кристаллического порошка, который нужно растворять в воде. Важно понимать, что его нельзя принимать без назначения врача, так как есть определённые стандарты приёма», — объясняет Иван Рудаков.
Если пить препарат, его аналоги, да и в принципе любые антибиотики без предварительного обследования у уролога, инфекция может осложниться. Например, появится риск развития перехода процесса в хроническую форму, риск пиелонефрита или развития суперинфекции (когда бактерии становятся устойчивыми к антибиотикам).
Врач подчёркивает: терапия любыми антибактериальными препаратами будет максимально безопасной при правильном и своевременном назначении и при условии правильной предварительной базовой диагностики. В неё входит общий анализ мочи, посев мочи на чувствительность к антибиотикам, общий анализ крови, УЗИ органов мочевыделительной системы и консультация гинеколога.
Посткоитальный цистит: в чем опасность
У частых рецидивов цистита две причины. Первая — ранее была неправильно подобрана антибактериальная терапия. Вторая — половые контакты (не всегда незащищённые), такие циститы называются посткоитальными.
Стоит отметить, что 90% всех циститов — посткоитальные, то есть возникают в срок до трёх дней после полового контакта.
Выделяют несколько причин посткоитального цистита:
— Незащищённые половые контакты с разными половыми партнерами. Во время них во влагалище заносится бактериальная инфекция.
— Если цистит развивается после полового контакта с постоянным партнером, следует задуматься об обследовании уролога. Нужно определить, есть ли воспаление в мочеполовой системе, выявить патогенные микроорганизмы в секрете простатыспермы, для исключения бактерионосительства.
— По словам Рудакова, цистит часто обостряется и после половых контактов с использованием презерватива. Тогда следует более тщательно подходить к подготовке к половому контакту: практиковать более долгую прелюдию, использовать лубриканты. Дело в том, что при недостаточном количестве смазки — то есть если девушка недостаточно возбуждена — возрастает риск микротравм, через которые в уретру попадает инфекция. Если есть такие проблемы, следует обратиться к гинекологу и при необходимости пройти обследование.
Поможет ли клюква
Вы наверняка слышали, что при цистите пьют клюквенный сок. А может, пили сами. Так вот, по этому по поводу эффективности метода появились научные данные.
Недавно European Urology Focus опубликовал мета-анализ (анализ группы научных работ с применением статистических методов) двух десятков исследований, в которых приняло участие более 3 тысяч человек. Авторы — учёные из Университета Бонда (Австралия) и Университета Хельсинки (Финляндия) — пришли к выводу, что клюквенный сок и вправду помогает при инфекциях мочеполовых путей.
Несколько исследований показали: у пациенток, употреблявших сок, сокращались количество рецидивов и потребность в антибиотиках. Также те, кто пил клюквенный сок, заболевали на 54% реже по сравнении с теми, кто не получал «клюквотерапии». Кроме того, в группе «соколечения» потребность в антибиотиках снизилась на 49% по сравнению с теми, кто получал плацебо, и на 59% по сравнению с теми, кто вовсе не получал лечения. Учёные называют эти доказательства умеренными, но всё же рекомендуют употреблять клюквенный сок.
«Рамблер» напоминает, что на средства народной медицины надежд возлагать лучше не стоит: если появились симптомы цистита, идите к врачу, проходите обследование и пейте антибиотики по назначению. Чем раньше вы получите диагноз и начнёте лечение, тем с меньшей вероятностью цистит вернётся.
Главное
Цистит — это самое частое воспалительное заболевание мочевыводящих путей. Симптомы — болезненные мочеиспускания и боли внизу живота. Цистит в основном возникает из-за бактерий группы кишечной палочки, которые по разным причинам попадают уретру и становятся причиной воспаления. Болезнь довольно часто становится хронической. Основное лечение — это антибиотики, возможно применение и других методов, эффективность которых под вопросом. Цистит часто развивается после полового акта и называется посткоитальным. Он может появиться и после незащищённого, и после защищённого секса. В этом случае необходима консультация гинеколога. Если у вас появились симптомы цистита, как можно скорее обратитесь ко врачу-урологу.
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