Как лечить цистит и чем он опасен: рассказывает уролог

Частые болезненные мочеиспускания и боли внизу живота знакомы многим женщинам. Это симптомы воспаления мочевого пузыря — цистита. Острые циститы лечатся легко, а хронические могут стать причиной других проблем со здоровьем. В чём причина заболевания, каким оно может быть и как его лечить, рассказал врач-уролог высшей категории урологического кабинета Центра медицинской реабилитации Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Иван Рудаков.Как часто болеют циститомБолезнь относится к классу инфекционных заболеваний мочевых путей и составляет до 90% из них. Чаще всего болеют женщины: у них короткая уретра (4-5 см), поэтому микроорганизмы могут попадать в мочевой пузырь из влагалища и провоцировать воспаление.Острый цистит бывает хотя бы раз у каждой четвертой-пятой женщины, и у каждой третьей из них в течение года развивается рецидив (болезнь повторяется).Увы, в 20-30% случаев цистит повторяется в течение нескольких месяцев, а в 10% случаев переходит в хроническую форму. В России ежегодно выявляют от 26 до 36 млн случаев цистита. Для сравнения, людей с одним из самых распространённых заболеваний, артериальной гипертонией, около 56 млн. При хроническом цистите внутри мочевого пузыря может сформироваться рубцовая ткань, и тогда он перестает сокращаться, а значит, нормально работать.Цистит у мужчин — это следствие воспалительного процесса в предстательной железе, яичках, уретре.Причины циститаБактерии — главная причина. Они попадают в мочевой пузырь, провоцируют раздражение его стенок и, как следствие, воспаление. Чаще всего это бактерии группы кишечной палочки.Неправильное соблюдение гигиены: бактерии могут попадать в уретру из заднего прохода. Несвоевременная смена гигиенических средств увеличивает риски развития цистита.Сахарный диабет: повышение уровня глюкозы в моче может ускорить рост патогенных микроорганизмов в мочевыделительной системе.Менопауза: низкий уровень эстрогена приводит к истончению стенок органов мочевыделительной системы, меняется кислотно-щелочной баланс мочи, и это способствует росту патогенных бактерий.Половые контакты: во время незащищённого секса бактерии могут попадать во влагалище и в мочеиспускательный канал.Небактериальные причины. Спровоцировать воспаление могут дрожжевые грибки, вирусы, лучевая терапия, аутоиммунные процессы (при которых иммунная система воспринимает ткани организма как чужеродные).Как лечитьСначала определяют причину, затем подбирают комбинированную антибактериальную и фитотерапию (не имеет доказанной эффективности).Сегодня для лечения цистита используют в том числе пакетированные антибиотики. Безопасны ли они?«Самый популярный препарат для лечения цистита — это фосфомицин, антибиотик в виде кристаллического порошка, который нужно растворять в воде. Важно понимать, что его нельзя принимать без назначения врача, так как есть определённые стандарты приёма», — объясняет Иван Рудаков.Если пить препарат, его аналоги, да и в принципе любые антибиотики без предварительного обследования у уролога, инфекция может осложниться. Например, появится риск развития перехода процесса в хроническую форму, риск пиелонефрита или развития суперинфекции (когда бактерии становятся устойчивыми к антибиотикам).Врач подчёркивает: терапия любыми антибактериальными препаратами будет максимально безопасной при правильном и своевременном назначении и при условии правильной предварительной базовой диагностики. В неё входит общий анализ мочи, посев мочи на чувствительность к антибиотикам, общий анализ крови, УЗИ органов мочевыделительной системы и консультация гинеколога.Посткоитальный цистит: в чем опасностьУ частых рецидивов цистита две причины. Первая — ранее была неправильно подобрана антибактериальная терапия. Вторая — половые контакты (не всегда незащищённые), такие циститы называются посткоитальными.Стоит отметить, что 90% всех циститов — посткоитальные, то есть возникают в срок до трёх дней после полового контакта.Выделяют несколько причин посткоитального цистита:— Незащищённые половые контакты с разными половыми партнерами. Во время них во влагалище заносится бактериальная инфекция.— Если цистит развивается после полового контакта с постоянным партнером, следует задуматься об обследовании уролога. Нужно определить, есть ли воспаление в мочеполовой системе, выявить патогенные микроорганизмы в секрете простатыспермы, для исключения бактерионосительства.— По словам Рудакова, цистит часто обостряется и после половых контактов с использованием презерватива. Тогда следует более тщательно подходить к подготовке к половому контакту: практиковать более долгую прелюдию, использовать лубриканты. Дело в том, что при недостаточном количестве смазки — то есть если девушка недостаточно возбуждена — возрастает риск микротравм, через которые в уретру попадает инфекция. Если есть такие проблемы, следует обратиться к гинекологу и при необходимости пройти обследование.Поможет ли клюкваВы наверняка слышали, что при цистите пьют клюквенный сок. А может, пили сами. Так вот, по этому по поводу эффективности метода появились научные данные.Недавно European Urology Focus опубликовал мета-анализ (анализ группы научных работ с применением статистических методов) двух десятков исследований, в которых приняло участие более 3 тысяч человек. Авторы — учёные из Университета Бонда (Австралия) и Университета Хельсинки (Финляндия) — пришли к выводу, что клюквенный сок и вправду помогает при инфекциях мочеполовых путей.Несколько исследований показали: у пациенток, употреблявших сок, сокращались количество рецидивов и потребность в антибиотиках. Также те, кто пил клюквенный сок, заболевали на 54% реже по сравнении с теми, кто не получал «клюквотерапии». Кроме того, в группе «соколечения» потребность в антибиотиках снизилась на 49% по сравнению с теми, кто получал плацебо, и на 59% по сравнению с теми, кто вовсе не получал лечения. Учёные называют эти доказательства умеренными, но всё же рекомендуют употреблять клюквенный сок.«Рамблер» напоминает, что на средства народной медицины надежд возлагать лучше не стоит: если появились симптомы цистита, идите к врачу, проходите обследование и пейте антибиотики по назначению. Чем раньше вы получите диагноз и начнёте лечение, тем с меньшей вероятностью цистит вернётся.ГлавноеЦистит — это самое частое воспалительное заболевание мочевыводящих путей. Симптомы — болезненные мочеиспускания и боли внизу живота. Цистит в основном возникает из-за бактерий группы кишечной палочки, которые по разным причинам попадают уретру и становятся причиной воспаления. Болезнь довольно часто становится хронической. Основное лечение — это антибиотики, возможно применение и других методов, эффективность которых под вопросом. Цистит часто развивается после полового акта и называется посткоитальным. Он может появиться и после незащищённого, и после защищённого секса. В этом случае необходима консультация гинеколога. Если у вас появились симптомы цистита, как можно скорее обратитесь ко врачу-урологу.

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