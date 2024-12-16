Анестезиолог Хасан назвал 5 видов лекарств, которые могут вызывать деменцию

Одно лечим, другое калечим. И в данном случае искалечить можно мозг. Есть лекарства, которые при ежедневном применении повышают риск развития деменции. Причем некоторые из них продаются без рецепта и, возможно, есть в вашей аптечке.Образ жизни, нездоровое питание, ожирение, гипертония, сахарный диабет и определенные генетические особенности могут привести к слабоумию. Однако, как оказалось, риск деменции повышают и некоторые лекарства.Анестезиолог из Лос-Анджелеса, доктор Зейн Хасан назвал пять типов препаратов, которые способны привести к таким тяжелым последствиям.«Проблема почти всех этих лекарств заключается в том, что они обычно влияют на мозг, — говорит врач на своем канале в TikTok. — Всё, что успокаивает мозг в течение длительного периода времени, включая анестезию, может вызвать деменцию».Средства от аллергии с дифенгидраминомДифенгидрамин — действующее вещество димедрола, его западного аналога бенадрила и других подобных антигистаминных и антихолинергических препаратов. Такой вид лекарств применяют для облегчения аллергии и симптомов простуды, его используют при аллергических конъюнктивитах и ринитах, при крапивнице и зудящих дерматозах. Кроме того, дифенгидрамин обладает мощным седативным и снотворным эффектом.«Если вы принимаете дифенгидрамин в течение длительного периода времени, это может привести к слабоумию», — предупреждает доктор Зейн Хасан.О связи деменции с длительным приемом дифенгидрамина заявляют в своем отчете и американские исследователи.«Общее мнение заключается в том, что когнитивные нарушения, вызванные антихолинергическими средствами, обратимы при прекращении медикаментозной терапии. Однако несколько исследователей сообщили, что антихолинергические средства могут быть связаны с повышенным риском стойких когнитивных дефицитов, таких как легкие когнитивные нарушения или деменция, — говорится в статье, опубликованной в JAMA Internal Medicine.Причина в том, что дифенгидрамин и другие антихолинергические препараты блокируют действие ацетилхолина — вещества, которое передает сообщения в нервной системе. В мозге ацетилхолин участвует в обучении и памяти, а в остальной части тела стимулирует мышечные сокращения.Опиаты и опиоидыОпиаты и опиоиды могут применять для послеоперационного обезболивания. При этом опиоиды — частый компонент общей анестезии при операциях. Однако одно исследование неврологов из Тайваня показало, что риск развития деменции может удвоиться в течение 3–7 лет после операции под наркозом.«Если вы регулярно принимаете какие-либо опиаты, такие как морфин, они влияют на ваш мозг», — говорит доктор Зейн Хасан.Средства от изжогиДействующее вещество омепразол снижает количество кислоты в желудке. Его назначают при изжоге и язве. Но вот какой неожиданный побочный эффект имеет это средство.«Регулярный прием омепразола может увеличить количество бета-амилоида в мозге. Накопление этого белка в мозге приводит к слабоумию», — говорит врач.Исследование, опубликованное в Jama Neurology, показало: средства, снижающие продукцию желудочной кислоты, они же ингибиторы протонной помпы, могут вызвать дефицит витамина B12, что способно отразиться на памяти и когнитивных функциях. Кроме того, такие лекарства могут повлиять на мозговые ферменты, ответственные за расщепление бета-амилоида — белка, который связывают с болезнью Альцгеймера.ДепрессантыЭти препараты используют для лечения тревожности, неврозов, панических атак, нарушений сна и некоторых других состояний. Депрессанты снижают или подавляют психическое возбуждение, то есть активность центральной нервной системы. К подобным препаратам относятся бензодиазепины, такие как «Валиум» и «Ксанакс».«Бензодиазепины проникают в центральную нервную систему, вызывают онемение всего мозга. Они помогают при тревоге, при алкогольной абстиненции. Но если вы принимаете бензодиазепины в течение длительного периода времени, это может вызвать слабоумие», — подчеркивает анестезиолог.АнтидепрессантыТрициклические антидепрессанты используются для лечения тяжелой депрессии, но также их могут назначить при бессоннице и ОКР (обсессивно-компульсивном расстройстве). Однако, как и лекарства с дифенгидрамином, они оказывают антихолинергическое действие, блокируя ацетилхолин, что может привести к проблемам с мозгом.

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