Усталость и одышка: симптомы проблем с сердцем, которые нельзя игнорировать молодым

Сердце важно беречь смолоду — и ни в коем случае не игнорировать тревожные симптомы, пока не стало слишком поздно.Проблемы с сердцем ассоциируются со старостью. Кажется, что нет ничего удивительного в ситуации, когда подобные болезни находят у пожилых людей.На самом деле число молодых людей со смертельными сердечными заболеваниями, включая инфаркт, инсульт и другие опасные для жизни диагнозы, растет.Признаки, что ваше сердце не в порядкеПричем иногда эта проблема не минует даже тех, кто старается вести здоровы образ жизни и заниматься спортом. Хотя эксперты все-таки убеждены, что во многом рост заболеваемости связан именно с нездоровыми привычками и высоким уровнем холестерина.Но в некоторых случаях причины кроются в особенностях организма, которые присущи человеку с рождения. Например, одно из распространенных заболеваний такого рода —гипертрофическая кардиомиопатия. Эта болезнь нередко провоцирует внезапную смерть у совсем молодых людей. Симптомы недуга — боли в груди, одышка, усталость и обмороки.К числу распространенных среди молодых состояний, которые провоцируют проблемы с сердцем, можно также отнести аритмию — то есть нарушение частоты, силы и последовательности сердечных сокращений. Признаки аритмии — одышка, головокружение, сильная усталость и болезненные ощущения в области груди.При аритмии у вас также может возникнуть ощущение, будто ваше сердце колотится, трепещет или пропускает удары. Это ощущение будет наступать эпизодами, которые могут длиться от нескольких секунд до нескольких минут.Одну из форм аритмии, суправентрикулярную тахикардию, чаще всего диагностируют именно у молодых. Ее симптомы — ощущение тревоги, чувство нехватки воздуха и затрудненное дыхание, учащенное сердцебиение, предобморочное состояние, резкое снижение давления.Не игнорируйте эти симптомыКак отмечает терапевт Оксана Драпкина, болезни сердца и сосудов могут проявляться необычными симптомами, которые очень легко пропустить.Например, кашель обычно принимают за признак простуды, гриппа или коронавируса. Но в некоторых случаях сухой кашель указывает на сердечную недостаточность.Отеки нередко беспокоят любителей съесть много соленого. Однако отеки также могут быть признаком сердечной недостаточности.Чувство истощения, которое не проходит даже после отдыха, может сигнализировать о том, что сердце не справляется с насосной функцией.Боль в челюсти и животе тоже могут указывать на проблемы с сердцем — и в частности на инфаркт миокарда.Также у людей с больными сосудами могут быть жалобы на боль и спазм в ногах при ходьбе, которые не дают пройти без остановки и десятка метров. Эти симптомы часто сопровождают атеросклероз сосудов ног.

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