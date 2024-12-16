Врач из Уфы Белева включила бананы в ТОП-5 полезных для перекуса продуктов

Врач-гастроэнтеролог из Уфы Эльвира Белева объяснила, какими должны быть перекусы, и назвала лучшие продукты для них.Врач Белева рассказала, что продукты для перекуса должны выбираться с учетом индивидуальной переносимости, а также того, насколько человек физически активен.«Оптимально, чтобы перекус был легким и не вызывал дискомфорта во время физической активности», - констатировала уфимский гастроэнтеролог.Врач Белева назвала ТОП-5 полезных для перекуса продуктов. В этом списке первыми идут бананы. Эксперт включила их как богатый источник калия, необходимого для оптимального функционирования мышц при физических нагрузках. Помимо того, калий важен для быстрого восстановления.До этого медики рекомендовали есть бананы для поддержания здоровья кишечника, причем наиболее эффективными в этом плане являются недозревшие зеленоватые бананы – они насыщены устойчивым резистентным крахмалом, который переносит действие пищеварительных ферментов и способствует более интенсивной выработке короткоцепочечных жирных кислот. Эти кислоты очень важны для здоровья толстого кишечникаТакже гастроэнтеролог. рассказала, что в качестве перекуса полезны орехи. Они содержат много ценных жирных кислот, растительного белка и витамина E, являющегося антиоксидантом. Такой перекус эффективно помогает организму бороться с дневной усталостью.В ТОП-5 полезных для перекуса продуктов Белева включила и натуральный не сишком жирный йогурт. Он богат белком и кальцием, способствующими восстановлению мышц и костей. В такой йогурт можно добавлять кусочки свежих фруктов, овощей или ягод – это увеличит содержание антиоксидантов, посоветовала медик.По слова врача, еще одним вариантом перекуса может быть цельнозерновой батончик без сахара. Он обладает приятным вкусом, что полезно для борьбы с рутинны стрессом, а также дает организму сложные углеводы и волокна, вызывающие длительное насыщение без резких перепадов уровня сахара в крови.Белева отметила, что в качестве перекуса подойдут ягоды и сухофрукты. Они удовлетворяют тягу к сладкому, при этом содержат нужные иммунной системе микроэлементы и борющиеся с воспалением антиоксиданты.

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