Врач рассказала, как правильно питаться при ограниченном семейном бюджете

Многие люди считают, что здоровое питание — это дорого и недоступно для большинства. В их представлении оно ассоциируется с такими продуктами, как красная рыба, рябчики, брокколи, авокадо, манго и папайя, а также с натуральными соками и оливковым маслом.Однако главный врач Саратовского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Римма Яхина утверждает, что полезное питание не обязательно должно быть дорогим и труднодоступным. Интервью со специалистом публикует на свое портале телеканал «Саратов 24».Она советует включать в рацион крупы и мясо птицы, которые являются доступными продуктами.Однако есть продукты, которые Римма Яхина категорически не рекомендует употреблять: табак, алкоголь и, конечно же, наркотики.Она отмечает, что употребление табака в последнее время снизилось, но появилась альтернатива в виде электронных сигарет. Однако состав этих смесей и то, что происходит с веществами при нагревании, вызывают у неё опасения.Также её беспокоит повсеместное распространение алкоголя. Даже такие события, как конец рабочей недели, не обходятся без спиртного.«Детское шампанское! Это вообще неприемлемо», — возмущается врач. — «Получается, что с детства внушается, что без этого нельзя обойтись».Она отмечает, что алкоголь является причиной сердечно-сосудистых заболеваний и появления злокачественных новообразований.«В школе говорят: «Дети, не курите, не пейте», но дома их кормят фастфудом, родители курят», — добавляет Яхина. — «Основой формирования личности ребёнка является семья. Как мы себя ведём, так будут вести себя и дети».Врач также отмечает, что обнаружить патологии помогает диспансеризация и профосмотры.По результатам этих мероприятий было выявлено более 120 тысяч заболеваний, из которых 30 тысяч связаны с системой кровообращения. На втором месте — злокачественные образования. Однако в 74% случаев их удаётся обнаружить на первой и второй стадиях, что значительно повышает шансы не только на выздоровление, но и на сохранение качества жизни.

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