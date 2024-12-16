«Большое количество трансжиров»: врач назвала сливочное масло опасным для сосудов

Диетолог Дианова рассказала, почему считает такое масло самым опасным молочным продуктом для сосудов и сердца.Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова предупредила, что частое употребление сливочного масла может навредить здоровью. По словам медика, продукт содержит слишком много вредных жиров.«Сливочное масло считается самым опасным для здоровья молочным продуктом. Количество природных трансжиров в нем достаточно большое: от 2 до 7%, это значительная концентрация», – сказала Дианова в комментарии «Москве 24».Диетолог уточнила, что трансжиры повышают риск повреждения эндотелия – внутренней оболочки сосудов. Дианова обратила внимание, что эндотелий отличается повышенной чувствительностью, и с его негативных изменений начинаются проблемы с сердцем, включая нарушения регуляции давления и развитие гипертонии. С таким повреждением сосудистых стенок тесно связано и развитие атеросклероза, так как именно на поврежденные участки налипают бляшки, закупоривающие сосуды. Все это увеличивает вероятность преждевременной смерти сердечно-сосудистого свойства.Врач-диетолог подчеркнула, что употребление сливочного масла должно быть исключительно умеренным, а само оно – качественным, натуральным.

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