Лекарство под ногами: 7 тысяч шагов в день снижают риск депрессии на треть

Учёные из Universidad de Castilla - La Mancha (Испания) выяснили, что ежедневная физическая активность в пределах шести-десяти тысяч шагов может значительно снизить риск развития депрессии.Исследователи проанализировали данные о физической активности участников, зафиксированные с помощью фитнес-трекеров, а также информацию об их психическом здоровье. Оказалось, что даже небольшое повышение подвижности — на тысячу шагов сверх базового уровня в 5 тысяч — уменьшает вероятность депрессии на 9%. Однако наибольший эффект наблюдался у тех, кто ежедневно преодолевал около 7 тысяч шагов: у них риск депрессии снижался на 31% по сравнению с менее активными людьми.Интересно, что при увеличении физической активности до 7,5 тысяч шагов в день риск депрессии падал ещё сильнее — на 43%. При этом положительное влияние сохранялось вне зависимости от пола и возраста участников.Тем не менее исследование показало, что увеличение числа шагов свыше 10 тысяч не приносит дополнительной пользы для психического здоровья. Результаты подчёркивают: главное — не экстремальная активность, а регулярные умеренные нагрузки.Таким образом, даже небольшие изменения в образе жизни, такие как регулярные прогулки, могут стать эффективным способом профилактики депрессии.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки