Какие продукты могут провоцировать приступы мигрени

Мигрень – это не просто сильная головная боль, а комплексное неврологическое состояние, которое может существенно ухудшить качество жизни. Одна из причин, которая часто остается незамеченной, – это продукты питания, способные спровоцировать приступ.Некоторые продукты содержат гистамин – вещество, которое участвует в регуляции иммунных реакций, но у людей с повышенной чувствительностью может вызывать головные боли.В список таких продуктов входят:Шоколад – из-за содержания не только гистамина, но и теобромина, который может стимулировать сосуды мозга. Молочные продукты, особенно зрелые сыры, такие как пармезан или чеддер, где гистамина особенно много. Вяленое мясо и рыба– продукты длительного хранения, богатые как гистамином, так и консервантами, которые тоже могут стать триггерами.Отдельного внимания заслуживает кофе. Хотя для некоторых людей кофеин помогает снять мигрень, его избыток или резкое сокращение потребления может привести к обратному эффекту. К тому же кофе обезвоживает организм, что тоже увеличивает риск приступа.

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