Кофе продлевает жизнь почти на два года: правда или миф? Что говорят ученые
Исследование португальцев базируется на анализе 85 научных работ, охватывающих данные сотен тысяч людей по всему миру. По результатам исследования, люди, выпивающие в среднем четыре чашки кофе в день, живут на 1,84 года дольше тех, кто кофе не употребляет. По мнению специалистов, этот эффект объясняется способностью кофе поддерживать работу мышечной, сердечно-сосудистой, психической и иммунной систем. Кроме того, напиток снижает риск развития серьезных заболеваний, таких как инфаркт, инсульт, диабет, деменция, депрессия и некоторые виды рака.
Как объясняют ученые, ключевую роль играют антиоксиданты, содержащиеся в кофе. Эти вещества защищают клетки организма от разрушительного воздействия свободных радикалов, замедляя старение и предотвращая повреждения на клеточном уровне.
Польза кофе подтверждена врачами
— Кофе действительно хорошо влияет на здоровье человека, — отметил заслуженный врач России Александр Мясников. — Мифы о вреде кофе давно развенчаны. Более того, кофе официально признан средством химиопрофилактики рака и предотвращает, например, рак печени.
Помимо рака печени, по словам врача, кофе снижает риск таких заболеваний, как артрит, диабет, аритмия, подагра и болезнь Паркинсона. Однако речь идет о натуральном кофе, а не растворимом.
— В цельных зернах гораздо больше полезных веществ: жирных кислот, витаминов, калия и магния, — пояснила диетолог Анна Кудрявцева. — Растворимый кофе, особенно дешевый, часто содержит химические добавки, которые сводят пользу напитка к минимуму.
Как получить максимум пользы от кофе?
По словам диетолога, чтобы извлечь из кофе максимум пользы, его следует покупать в зернах, молоть самостоятельно и готовить в турке или кофемашине.
— Разница между натуральным кофе и растворимым примерно такая же, как между свежим яблоком и магазинным яблочным джемом. В джеме вкусно, но от яблока там почти ничего не осталось, — подытожила эксперт.
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