Кофе продлевает жизнь почти на два года: правда или миф? Что говорят ученые

Ученые из португальского Центра нейробиологии пришли к удивительному выводу: ежедневное употребление четырех чашек кофе может продлить жизнь почти на два года.Исследование португальцев базируется на анализе 85 научных работ, охватывающих данные сотен тысяч людей по всему миру. По результатам исследования, люди, выпивающие в среднем четыре чашки кофе в день, живут на 1,84 года дольше тех, кто кофе не употребляет. По мнению специалистов, этот эффект объясняется способностью кофе поддерживать работу мышечной, сердечно-сосудистой, психической и иммунной систем. Кроме того, напиток снижает риск развития серьезных заболеваний, таких как инфаркт, инсульт, диабет, деменция, депрессия и некоторые виды рака.Как объясняют ученые, ключевую роль играют антиоксиданты, содержащиеся в кофе. Эти вещества защищают клетки организма от разрушительного воздействия свободных радикалов, замедляя старение и предотвращая повреждения на клеточном уровне.Польза кофе подтверждена врачами— Кофе действительно хорошо влияет на здоровье человека, — отметил заслуженный врач России Александр Мясников. — Мифы о вреде кофе давно развенчаны. Более того, кофе официально признан средством химиопрофилактики рака и предотвращает, например, рак печени.Помимо рака печени, по словам врача, кофе снижает риск таких заболеваний, как артрит, диабет, аритмия, подагра и болезнь Паркинсона. Однако речь идет о натуральном кофе, а не растворимом.— В цельных зернах гораздо больше полезных веществ: жирных кислот, витаминов, калия и магния, — пояснила диетолог Анна Кудрявцева. — Растворимый кофе, особенно дешевый, часто содержит химические добавки, которые сводят пользу напитка к минимуму.Как получить максимум пользы от кофе?По словам диетолога, чтобы извлечь из кофе максимум пользы, его следует покупать в зернах, молоть самостоятельно и готовить в турке или кофемашине.— Разница между натуральным кофе и растворимым примерно такая же, как между свежим яблоком и магазинным яблочным джемом. В джеме вкусно, но от яблока там почти ничего не осталось, — подытожила эксперт.

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