Россиянам назвали простые правила профилактики инфаркта

Инфаркт можно предотвратить, если заранее позаботиться о здоровье сердца, сказала кардиолог клиники La Salute Арина Арланова.Для здоровья сердца важно постоянно двигаться, отметила кардиолог. Регулярные прогулки, плавание, йога или хотя бы 30-минутная зарядка каждый день улучшают кровообращение, укрепляют сосуды и нормализуют давление, объяснила она.Необходимо следить и за питанием, продолжила доктор. Особо целесообразно избегать острой и жирной пищи, продуктов с высоким содержанием сахара и соли. Вместо этого нужно добавлять в рацион больше овощей, фруктов, нежирного мяса, рыбы (с полезными жирными кислотами омега-3) и орехов.«Для профилактики инфаркта важно регулярно сдавайте анализы крови, чтобы контролировать уровень холестерина. Если показатели окажутся выше нормы, врач назначит диету или специальные препараты», — Арина Арланова, кардиолог.Доктор предупредила, что гипертония и диабет тоже повышают риск инфаркта. Важно измерять артериальное давление хотя бы раз в неделю и следить за уровнем сахара в крови. Постоянное напряжение повышает уровень гормонов стресса, которые негативно влияют на сердце, поэтому необходимо научиться расслабляться с помощью хобби, дыхательных практик, медитаций, добавила доктор.Людям в зоне риска инфаркта доктор посоветовала контролировать вес, отказаться от вредных привычек и обязательно принимать назначенные врачом препараты.

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