Эксперты Роспотребнадзора: томатный и свекольный соки относятся к лучшим напиткам для сердца

Эксперты Роспотребнадзора назвали наиболее полезные для работы сердечно-сосудистой системы напитки.Томатный и свекольный соки относятся к лучшим напиткам для сердца, о чем напомнили в санитарном ведомстве. Специалисты Роспотребнадзора посоветовали при отсутствии противопоказаний употреблять три напитка, чтобы укрепить здоровье сердечно-сосудистой системы.Такими напитками эксперты считают зеленый чай, томатный и свекольный соки.Зеленый чай. Он очень богат антиоксидантами, улучшающими естественную регуляцию кровяного давления и помогающими снижать уровень холестерина в крови. Употребление этого напитка эффективно препятствует развитию атеросклероза.Что важно: выпивать за день нужно не больше трех чашек, поскольку в зеленом чае содержится достаточно много кофеина.Томатный сок. В Роспотребнадзоре констатировали, что благодаря действию витаминов и микроэлементов, содержащихся в нем, снижается высокое артериальное давление, уменьшается хроническое воспаление и уровень холестерина в крови. Как результат, сокращается вероятность возникновения сердечно-сосудитсых патологий.Какие вещества содержатся в напитке из томатов – это витамины А и С, являющиеся мощными антиоксидантами, некоторые витамины из группы В (помимо них, расслабляющий сосуды магний и снижающий давление калий).Свекольный сок. Относятся к лучшим напиткам для сердца, поскольку содержит высокую концентрацию нитритов, расширяющих кровеносные сосуды за счет расслабления их стенок и снижающих высокое кровяное давление. Эти эффекты способствуют циркуляции крови и облегчают работу сердечной мышцы, освобождая ее от чрезмерного напряжения. Вдобавок свекла богата витаминами А, С и группы В, а также железом, магнием и калием – данные вещества оказывают положительное влияние на ткани сосудов и сердца.

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