Кофе и холодная вода: врачи раскрыли, что опасно употреблять на пустой желудок

Некоторые продукты и напитки категорически не следует употреблять на пустой желудок, чтобы не создавать проблем со здоровьем, заявили врачи.Специалисты уфимского Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики раскрыли, что опасно есть и пить натощак. В частности, медики призвали не пить на голодный желудок кофе. По их словам, кофе стимулирует выработку кислоты в желудке – у многих людей это может вызывать изжогу, тошноту, другие отклонения в работе органов пищеварительного тракта.Медики подчеркнули, что употреблять натощак не нужно и другие напитки, содержащие кислоты и повышающие содержание кислого содержимого в желудке. По этой причине, например, не нужно начинать утро со стакана свежевыжатого сока.Также вредным они назвали употребление на пустой желудок холодной воды. Пить после пробуждения по утрам полезно исключительно теплую воду – холодная влага замедляет работу пищеварительной системы, провоцирует спазмы, повышает риск образования желчных камней.Помимо того, добавили эксперты, опасно употреблять слишком горячие напитки – это травмирует слизистую ЖКТ и повышает риск возникновения рака пищевода.Врачи раскрыли, что еще на пустой желудок вредно употреблять продукты, богатые простыми углеводами – в этом случае они моментально усваиваются и вызывают резкий прирост уровня сахара в крови. После такого скачка сахар спустя время «падает», и эти его колебания провоцируют ощущения крайне сильной усталости и острого голода, толкающего к перееданию (в конечном итоге, к лишнему весу).Нужно отказаться от привычки завтракать белым хлебом и выпечкой, готовыми мюсли или подслащенными йогуртами, приводит слова экспертов UfaTime.ru.

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