3 научных способа оздоровить митохондрии и продлить себе жизнь

Митохондрии – это органеллы клеток, которые состоят из матрикса и производят энергию. Иными словами это «энергетические станции» клеток человеческого организма. Митохондрии по сути бактерии, питающиеся и защищающиеся за счет самих клеток, а взамен обеспечивающие их нужным количеством энергии. Удивительно, что у этих органелл есть специфическая связь с другими микробиотическими бактериями, находящимися в организме.Все, что способно погубить микробиотические бактерии может уничтожить и митохондрии, а ведь эти «электростанции» очень важны. Они способны выработать энергию практически из всего, что им предоставляют. Если ранее считалось, что оптимальной пищей для них является глюкоза (сахар), но согласно последним исследованиям, более эффективно они перерабатывают жиры. После окисления жиров остается меньше свободных радикалов, а энергии производится больше, но так случается не всегда. Все зависит от особенностей конкретного организма, а еще сезонности, нагрузки и используемых методов оптимизации здоровья. Рассмотрим подробно способы влияния на производительность митохондрий.Как оздоровить митохондрииБиоритмы митохондриального питанияС древних времен существуют медицинские практики и кодексы здоровья, в полезности которых не приходится сомневаться.К примеру, вспомним о Салернском кодексе XV века, где указано, что определенные продукты следует употреблять в конкретное время, причем не только время суток, но и года. Эта информация относится и к митохондриям, ведь они давно знакомы с механизмами сезонных ритмов питания.Если человек употребляет много сахара, для митохондрий это означает, что сейчас лето. Весна – это период очищения, поэтому периодический отказ от пищи в это время пойдет на пользу (этот период, к слову, совпадает с Постом). Зимой зелень, свежие овощи, фрукты и ягоды становятся недоступными, поэтому организму лучше запастись жирами, зимой рекомендуется включить в рацион:растительные жиры;свинину, баранину;гусиный или утиный жир.Важно учитывать сезонность при составлении рациона, но не стоит при этом забывать о текущем состоянии своего организма. Есть такое понятие как «слабые митохондрии», от которых стоит избавляться, чтобы сохранить ресурсность организма. С этой целью выработан механизм митофагии, когда сильные органеллы поглощают слабые. При наличии митохондриальной дисфункции у человека наблюдаются следующие симптомы:слабость даже после незначительных тренировок;раздражительность;агрессия без причины;проблемы с памятью;нарушение сна.Чтобы избавиться от слабых органелл недостаточно учитывать сезонность при питании, нужны высокоэффективные тренировки и температурное воздействие.Экстремальная нагрузкаОрганизм человека имеет способность обновляться, но ничего не произойдет, если не воспользоваться этой способностью. Древние люди запускали процесс обновления, когда спасались от хищников, то есть когда начинали максимально быстро бежать, потом прятаться в пещерах и падать там без сил.Такая сильная физическая нагрузка оперативно выявляет и уничтожает слабые митохондрии. Современные люди не спасаются бегством от диких животных, но могут воспользоваться другими способами «перезагрузки»:быстро плавать;много приседать;чаще отжиматься;усиленно подтягиваться.Когда слабые органеллы будут уничтожены, то быстрее станут размножаться сильные. И чем больше будет здоровых митохондрий в организме, тем выносливее станет человек. Подвергать организм интенсивным тренировкам следует регулярно, как минимум раз в неделю. Помимо нагрузок, воздействовать на органеллы можно посредством низких температур.Холодовой термогенезНизкие температуры уничтожают слабые митохондрии. Во многих современных клиниках есть криосауны с температурой ниже 100 градусов. Такой холод является для органелл сильнейшим стрессом, поэтому слабые не выживут. Добиться такого эффекта как от криосауны в домашних условиях невозможно, даже если человек окунется в ледяную ванну дома без должной подготовки, то рискует заработать проблемы со здоровьем, в частности, нарушить работу надпочечников.Дома лучше воспользоваться другими методами. Например, взять кусочек льда и протереть им лицо, принять контрастный душ или на пару минут приложить лед к ямочке у основания черепа (этот участок реагирует на любое воздействие так, словно воздействию подвергается весь организм в целом). К слову, воздействовать на слабые митохондрии можно не только посредством низких, но и высоких температур, поэтому для многих будет полезно попариться в бане. Используйте возможные способы оздоровления, и вы сможете продлить себе жизнь.

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