Черника vs морковь: какие продукты действительно улучшают зрение

Существует множество мифов и фактов о влиянии продуктов на зрение, и разобраться в этом помогает понимание роли различных витаминов и питательных веществ. О том, что на самом деле полезно для глаз, а что — всего лишь миф, нам рассказал врач-офтальмолог высшей категории, офтальмохирург Кирилл Светлаков.Качество рациона влияет на качество зренияНаш рацион напрямую влияет и на здоровье глаз.Офтальмолог:«Недостаток некоторых витаминов — среди них А, В, С, К — может негативно сказываться на нашем зрении (в том числе ночном) и негативно влиять, например, на кровообращение в глазах».Именно поэтому эксперт советует включать в свой рацион продукты, которые содержат полезные для нашего зрения витамины.Продукты, без которых здоровье глаз просядетАвокадоЭтот фрукт советуют буквально все нутрициологи и диетологи. Наш эксперт, врач-офтальмолог, также советует включить его в рацион. Авокадо содержит витамины А и С, а также лютеин, который поддерживает здоровье сетчатки. А полезные жиры в составе авокадо способствуют усвоению этих витаминов.ШпинатЕще один зеленый продукт, богатый витаминами и лютеином, который легко добавить в различные блюда. Он защищает глаза от ультрафиолетового света и помогает снизить риск различных заболеваний.МорковьВсем известный продукт, полезный для зрения благодаря высокому содержанию бета-каротина, который преобразуется в витамин А, отвечающий за ночное зрение.КукурузаСодержит лютеин и зеаксантин, которые помогают защищать сетчатку от повреждений, вызванных ультрафиолетовыми лучами. Кукурузу можно добавить в салаты, супы или как гарнир к основным блюдам.КапустаОсобенно брокколи и капуста кале, по словам эксперта, являются отличными источниками витаминов А, С и К, а также антиоксидантов, которые благоприятно влияют на зрительную функцию и здоровье глаз в целом.СвеклаПолезна благодаря высокому содержанию антиоксидантов и витаминов, которые поддерживают кровообращение в глазах и защищают их от старения.ЯйцаВрач:«Яйца являются отличным источником лютеина и зеаксантина, а также содержат цинк, который способствует улучшению зрения и может снизить риск развития возрастных заболеваний глаз».МорепродуктыА также рыба (лосось, сардины, тунец) содержат много омега?3 жирных кислот и витамина Е, что делает их незаменимыми для защиты сетчатки и хрусталика.ОрехиВсего горсть орехов помогает предотвратить возрастные изменения в зрении и поддерживает здоровье глаз. Особенно полезен для нашего зрения миндаль, который богат витамином Е.ЧерникаСчитается суперфудом благодаря высокому содержанию витамина Е и антиоксидантов, которые защищают глаза от неблагоприятных факторов.

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