Какие болезни можно скорректировать питанием

Порочное питание служит одним из факторов развития многих заболеваний. С другой стороны, правильно составленный пищевой протокол (в комплексе с терапией) помогает вылечить самые серьезные болезни или хотя бы приостановить их развитие. Вот основные вопросы по питанию при перхоти, псориазе и онкологии.То, что мы едим, составляет фундамент нашего здоровья. И проводить лечение без коррекции рациона бывает малоэффективно. Какие продукты помогут вылечить перхоть, псориаз и поддержат при онкологических заболеваниях?Пищевой рацион и некоторые болезниЯгоды для детейЯгоды – источник широкого спектра витаминов, микроэлементов и других необходимых организму веществ. Их необходимо включать в рацион и взрослых, и детей. Но для детского организма особенно полезны смородина, черника, голубика: в них содержится высокая концентрация антиоксидантов.ПерхотьПричину перхоти можно найти в неправильном питании. Например, избыток углеводов в пищевом рационе. Углеводы – основная пища грибов в организме. А перхоть также вызывается грибком.Если человеку поставлен диагноз онкология (и есть метастазы), что ему рекомендуется есть?Желтые, оранжевые и красные фрукты и овощи содержат каротиноиды, противодействующие онкологии. К ним относятся абрикосы, цитрусовые, морковь, томаты, кабачки. Бета-каротин, лютеин, ликопен усиливают иммунный ответ, защищают структуру клеток от радиационного излучения.При раке печени питание дробное (исключить жирную и тяжелую пищу, включать больше витаминов, легкоусвояемых белков, микроэлементов, клетчатки.Крестоцветные овощи содержат индол, который помогает очищать печень и нейтрализует вредные химические факторы.Зеленые растения с высоким содержанием хлорофилла работают против патогенных агентов (водоросли, зеленый горошек, капуста, лист крапивы).Укрепляющий эффект дает зеленый чай.Противоопухолевый эффект и стимуляцию к детоксу показывают ананас, брокколи и чеснок.При злокачественных новообразованиях молочных желез важно потребление вит-на D, цельных зерен и их проростков, бобовых культур, отрубей.Эллаговая кислота (мощный антиоксидант) присутствует в малине, винограде, клубнике, землянике, гранате, чернике.Фрукты и овощи синей и красной окраски содержат антиоксиданты, которые активируют защитные функции, снижают пагубное воздействие свободных радикалов, вирусов и канцерогенов. Это синяя капуста, вишня, свекла, виноград, ежевика, черника.При раке поджелудочной противопоказаны финики, бананы, виноград. Полезны нежирные молокопродукты.ПсориазРешать проблему псориаза нужно начинать с кишечника и питания.Рекомендуются продукты, которые увеличивают щелочную реакцию. Это фрукты и их соки. Клюква, смородина, слива, черника – в небольших объемах. Бананы, яблоки, дыня употребляются не в сочетании с другими продуктами. Полезны овощи (сельдерей, все сорта капусты, лук, оливки, стручки фасоли). Раз в неделю – нежирное мясо. Рыба – только нежареная.Осторожно употреблять продукты, которые увеличивают кислотную реакцию (мясо, сыр, сахар, картофель, сушеный горох, сливочное масло, колбасные изделия, крахмал, сласти).

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