Нужно ограничить или исключить: врач пояснила, когда становится вреден кофе

Врач Оксана Михалева напомнила, что кофе может вредить самочувствию людей с высоким кровяным давлением.Врач Михалева пояснила, когда становится вреден кофе.«Некоторым людям стоит ограничить или полностью исключить его из своего рациона. В первую очередь, это касается детей, беременных и людей с высоким кровяным давлением», - сказала она при этом.Михалева уточнила: дети до 12 лет не должны пробовать кофе, а взрослые люди (без проблем со здоровьем) не должны употреблять за день больше двух-трех кружек.Также врач посоветовала с осторожностью употреблять кофеин женщинам. Пристрастие к кофе негативно сказывается на усвоении железа в женском организме, что чревато подверженностью анемии.Кроме того, при высокой чувствительности к кофеину употребление кофеина становится фактором чрезмерной нервной возбудимости, беспокойства, тревожности, нарушения сна.Михалева добавила, что потенциально вредным эффектом кофе является его способность повышать артериальное давление.«Людям с аритмией, особенно страдающим тахикардией и мерцательной аритмией, следует быть очень осторожными».Специалист высказалась о том, что в случае контролируемого давления человек может позволить себе выпить немного некрепкого кофе – но строго при условии согласия со стороны лечащего врача.Аккуратнее пить кофе Михалева посоветовала людям 50 лет и старше. Она предупредила, что при его слишком активном приеме вымывается много кальция – таким образом увеличивается риск развития остеопороза.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки