Воспалительные пищевые привычки значительно увеличивают риск развития деменции

Институт Гленна Биггса по изучению болезни Альцгеймера и нейродегенеративных заболеваний при Медицинском центре Техасского университета в Сан-Антонио, Медицинская школа Бостонского университета и Фрамингемское исследование сердца обнаружили, что более высокие показатели индекса пищевого воспаления (DII) связаны с повышением заболеваемости деменцией любой причины и деменцией при болезни Альцгеймера (БА).По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году число случаев деменции достигнет 152 миллионов, что увеличит нагрузку на лиц, осуществляющих уход, и системы здравоохранения. В то время как достижения в области лекарственной терапии улучшили уход и целевые механизмы заболевания, профилактические меры остаются труднодостижимыми.Диета была определена как потенциальный путь снижения риска слабоумия . Предыдущие наблюдательные исследования связывали противовоспалительные диеты, такие как средиземноморская и диета MIND, с более медленным снижением когнитивных функций и более низким риском слабоумия .DII — это стандартизированный инструмент, который количественно оценивает воспалительный потенциал диет путем анализа питательных веществ, биоактивных соединений и пищевых компонентов. Предыдущие исследования предполагали, что более высокие баллы DII связаны с системным воспалением, которое, как отдельно понимается, способствует нейродегенеративным процессам.В исследовании «Связь между показателем пищевого воспалительного индекса и заболеваемостью деменцией», опубликованном в журнале Alzheimer's & Dementia , исследователи использовали данные когорты потомков участников Framingham Heart Study (FHS) для анализа данных о питании, заболеваемости деменцией и диагнозов болезни Альцгеймера за медианный период наблюдения, составлявший около 13 лет.В когорту исследования вошли 1487 участников в возрасте 60 лет и старше, не имеющих деменции на исходном уровне. Диетическая информация была получена из анкет по частоте приема пищи (FFQ), которые проводились в течение трех циклов обследования (1991–1995, 1995–1998 и 1998–2001).Оценки DII были рассчитаны для 36 диетических компонентов, которые были классифицированы как противовоспалительные (например, клетчатка, витамины A, C, D, E, жиры омега-3) или провоспалительные (например, насыщенные жиры, общее потребление энергии и углеводы). Более высокие положительные оценки указывали на более провоспалительные диеты.Диагнозы деменции, включая болезнь Альцгеймера, были подтверждены с помощью комбинации неврологических оценок, нейропсихологических тестов и обзоров медицинских записей. Непрерывное наблюдение обеспечило всеобъемлющий охват случаев деменции.Из 1487 участников у 246 развилась деменция любой причины, включая 187 случаев болезни Альцгеймера. Участники с более высокими показателями DII, указывающими на провоспалительные диеты, имели значительно повышенный риск как деменции любой причины, так и болезни Альцгеймера.При каждом увеличении балла DII риск деменции любой причины увеличивался на 21%. Аналогичное увеличение баллов DII было связано с повышением риска деменции AD на 20%.Когда участников распределили по группам на основе их баллов по шкале DII, у тех, кто придерживался наиболее провоспалительной диеты, вероятность развития деменции любой причины была на 84% выше, чем у тех, кто придерживался наиболее противовоспалительной диеты.Связь сохранялась после корректировки с учетом демографических, образ жизни и клинических факторов, включая возраст, пол, образование, индекс массы тела, физическую активность, курение и общее потребление энергии.Результаты подтверждают гипотезу о том, что пищевое воспаление способствует нейродегенеративным процессам, вероятно, через системные воспалительные пути. Хроническое воспаление, вызванное диетой с высоким содержанием провоспалительных компонентов, таких как насыщенные жиры и обработанные углеводы, может усугублять воспаление мозга и способствовать образованию бляшек бета-амилоида, что является отличительным признаком болезни Альцгеймера.Противовоспалительные питательные вещества, такие как омега-3 жирные кислоты и флавоноиды, могут противодействовать этим эффектам, снижая выработку цитокинов и поддерживая здоровье мозга. Исследования, такие как испытание PREDIMED, продемонстрировали, что противовоспалительные диеты, такие как средиземноморская диета , могут улучшить когнитивные способности, вероятно, за счет снижения системного воспаления .Как обсервационное исследование, нет способа установить конкретную причинно-следственную связь. Текущее исследование обнаружило 84% корреляцию колебания риска между наивысшими и наименьшими баллами DII, что по-прежнему является весьма значимым.Результаты показывают, что диетические вмешательства, делающие упор на противовоспалительные продукты, могут снизить риск деменции в качестве долгосрочной стратегии. Включение оценок типа DII в диетические рекомендации может помочь выявить лиц, находящихся в группе риска, и разработать целевые стратегии питания на уровне населения.

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