Ешь меньше — живи дольше: ограничение калорий продлевает молодость

Ограничение калорийности питания может стать ключом к замедлению процессов старения и улучшению качества жизни. Об этом рассказала профессор, доктор медицинских наук и замдиректора по трансляционной медицине Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Ирина Стражеско.Суть подхода заключается в снижении общей энергетической ценности пищи, при этом сохраняется необходимый баланс макро- и микроэлементов, обеспечивающих организм всем необходимым. Такой рацион помогает уменьшить повреждения ДНК и РНК благодаря снижению уровня системного окислительного стресса, что играет ключевую роль в процессе старения.Кроме того, при ограничении калорийности активируется механизм аутофагии — естественного процесса очистки клеток. Организм разрушает поврежденные белки, клеточные структуры и органеллы, что повышает устойчивость клеток к стрессу, стимулирует их обновление и предупреждает развитие возраст-ассоциированных заболеваний.Положительный эффект ограниченного питания проявляется на разных уровнях. Улучшается гормональный фон, снижается жировая масса и одновременно увеличивается мышечная ткань. Польза для сердечно-сосудистой системы очевидна: артериальное давление нормализуется, сокращается частота сердечных сокращений.Не менее значимы изменения на уровне метаболизма. Снижение уровня "плохого" холестерина, повышение чувствительности тканей к инсулину и нормализация уровня сахара в крови способствуют профилактике диабета. При этом улучшается работа мозга: усиливаются память, когнитивные функции, а также стабилизируется настроение.Профессор Стражеско подчеркнула, что для достижения ощутимых результатов необходимо тщательно отслеживать ежедневное потребление калорий и физическую активность, а также сохранять дисциплину в долгосрочной перспективе.Таким образом, ограничение калорийности питания может стать мощным инструментом в борьбе со старением и улучшением общего состояния организма.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки