Врач Манина: зимой аллергические реакции возникают чаще и становятся сильнее

Аллергия возникает не только когда все вокруг цветет. Зимой ее проявления могут быть особенно сильными, об этом рассказала врач Ирина Манина.Врач Манина сообщила, что в зимний период аллергические реакции возникают чаще и становятся сильнее. Этому, по словам эксперта, способствует в том числе то, что зимой людей постоянно атакуют вирусные инфекции. Они провоцируют в организме иммунное воспаление – основу аллергического процесса.«Доказано, что многие вирусы могут вырабатывать антитела к аллергенам. Поэтому в зимнее время, когда мы больше контактируем с вирусами, увеличивается риск аллергических реакций», - пояснила Манина.Врач добавила, что провокатором аллергической реакции может оказаться принимаемый человеком препарат-иммуномодулятор или используемое лекарство.«Бывает аллергия на краситель в составе оболочек таблеток. Он способен образовывать перекрестные реакции с жаропонижающими и противовоспалительными средствами», - уточнила специалист.Также Манина отметила, что аллергическую реакцию со стороны организма может вызывать холод. У многих людей, например, возникает крапивница.Помимо этого, зимой из-за напряжения иммунной системы могут проявляться с большей тяжестью и резкостью аллергические реакции на пыль или на животных. Медик обратила внимание, что ранней зимой часто происходит обострение аллергии из-за активности бытовых клещей. Во многом этому способствует то, что люди проводят больше времени в закрытых, плохо проветриваемых помещениях, или достают теплую одежду, долго хранившуюся в недрах шкафов. Как и то, что из-за воздействия отопления начинает пересыхать слизистая носа и ротоглотки, в связи с чем ухудшается защита организма от воздействия потенциальных аллергенов.

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