Два упражнения и 150 минут активности: как улучшить работу сердца
Как сообщает издание Daily Record, достаточно уделять физической активности минимум 150 минут в неделю. Специалисты советуют энергичную ходьбу, плавание или езду на велосипеде. Подчеркивается, что во время прогулок важно идти в таком темпе, чтобы участилось сердцебиение. Это поможет организму активнее выводить «плохой» холестерин, снижая риск инсульта и инфаркта.
Тем временем ученые из английского города Кентербери представили два упражнения, способные эффективно укрепить сердечно-сосудистую систему. Они подчеркивают, что проблемы с сердцем зачастую связаны с неправильным питанием, стрессом и малоподвижным образом жизни. Эксперты рекомендуют сочетать физическую активность с полноценным рационом, в который входят свежие овощи, рыба, нежирное мясо, орехи и растительные масла.
Среди упражнений ученые выделяют изометрические, направленные на поддержание статики. Одним из таких является планка с опорой на предплечья. Второе — упражнение «стульчик», где необходимо держать спину прижатой к стене, а ноги согнутыми под углом 90 градусов. Достаточно фиксировать каждую позу по две минуты, чтобы усилить приток крови к мышцам, улучшая их тонус.
Дополнительно специалисты советуют делать несколько тысяч шагов ежедневно, что также способствует укреплению сердца.
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