Врач Мясников: снотворные средства могут оказаться смертельно опасными для некоторых людей

Врач Александр Мясников заявил, что люди с апноэ не должны принимать снотворные препараты.Доктор Мясников сообщил, что снотворные средства могут оказаться смертельно опасными для некоторых людей. Он пояснил, что речь идет о тех, кто страдает ночным апноэ – нарушением, возникающим во время сна, при котором у спящего человека на некоторое время останавливается дыхание. Часто люди с апноэ сна не подозревают о том, что у них есть такая проблема. Свои жалобы на плохое самочувствие они связывают с другими факторами.Александр Мясников отметил, что люди с апноэ страдают из-за прерывистого сна, поскольку за ночь из-за возникающих остановок дыхания они неоднократно просыпаются (впоследствии не помня этого). В результате их организм лишается возможности полноценно отдохнуть, что влияет на появление таких симптомов как сильная утомляемость, рассеянность, сонливость днем. Кроме того, жертвы апноэ подвергаются риску опасных патологий.Мясников добавил, что одним из сигналов об имеющемся апноэ является громкий храп, производимый ночью.«Если тучный пациент начинает говорить, что ему плохо, у него усталость, сонливость, гипертония, таблетки не помогают, скачет сахар, то стоит узнать, не храпит ли он ночами», - заметил специалист.По словам Мясникова людям с апноэ следует обращаться к врачу. Попытки самостоятельно решить проблему с прерывающимся сном могут иметь опасные последствия. Таким пациентам нельзя давать снотворные, иначе они не проснутся, подчеркнул эксперт.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки