Диетолог Стародубова рассказала, кому нельзя употреблять мандарины

Мандарины не рекомендуются детям младшего возраста, сообщила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. По её словам, эти цитрусовые могут спровоцировать сильные аллергические реакции, поэтому их следует исключить из рациона малышей.Кроме того, мандарины не подходят людям, склонным к аллергии, и беременным женщинам, которым необходимо внимательно относиться к выбору продуктов.Стародубова подчеркнула, что даже небольшое количество цитрусовых у детей раннего возраста может вызвать аллергические проявления, поэтому родителям важно быть особенно осторожными. Она также отметила, что благодаря содержанию фруктовых кислот мандарины способны мягко стимулировать работу органов желудочно-кишечного тракта. Однако это свойство делает их нежелательными для людей с заболеваниями ЖКТ, особенно в периоды обострения.Врач добавила, что при наличии хронических заболеваний или особых диетологических требований необходимо предварительно проконсультироваться с медицинским специалистом, прежде чем вводить мандарины или другие продукты в рацион. Такой подход поможет минимизировать возможные риски для здоровья.

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