Диетолог Стародубова рассказала, кому нельзя употреблять мандарины
Кроме того, мандарины не подходят людям, склонным к аллергии, и беременным женщинам, которым необходимо внимательно относиться к выбору продуктов.
Стародубова подчеркнула, что даже небольшое количество цитрусовых у детей раннего возраста может вызвать аллергические проявления, поэтому родителям важно быть особенно осторожными. Она также отметила, что благодаря содержанию фруктовых кислот мандарины способны мягко стимулировать работу органов желудочно-кишечного тракта. Однако это свойство делает их нежелательными для людей с заболеваниями ЖКТ, особенно в периоды обострения.
Врач добавила, что при наличии хронических заболеваний или особых диетологических требований необходимо предварительно проконсультироваться с медицинским специалистом, прежде чем вводить мандарины или другие продукты в рацион. Такой подход поможет минимизировать возможные риски для здоровья.
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