Это «убивает» сосуды: ученые назвали пять продуктов, вызывающих резкие скачки сахара в крови

Резкие скачки уровня сахара в крови «убивают» наши сосуды, а провоцировать их могут некоторые продукты, популярные у очень многих людей.Когда человек старше 40 лет регулярно употребляет пищу, вызывающую резкие скачки уровня сахара в крови, это серьезно увеличивает вероятность появления сахарного диабета второго типа, «убивающего» здоровье сердечно-сосудистой системы.«Высокий уровень сахара в крови разрушительно влияет на внутренние органы и сосуды, увеличивая риск развития инфаркта и инсульта», - предупреждают специалисты.Ученые констатируют, что некоторые продукты оказывают особенно сильное отрицательное влияние на баланс сахара, об этом сообщила «Российская газета», ссылаясь на данные греческого портала Pronews.gr.По мнению ученых, чтобы защитить себя от такого риска, необходимо тщательно контролировать свое потребление продуктов, которые резко повышают уровень сахара в крови.Ученые назвали пять продуктов, вызывающих резкие скачки сахара в крови:«К ним относятся картофель, виноград, сухофрукты, фруктовый сок, суши».Они подчеркнули, что для здоровья сосудов и сердца важно строго умеренно употреблять углеводы. Медики заметили, что люди нередко едят в большом количестве фрукты или сухофрукты, считая их полезными. Но такая привычка опасна, так как организм получает большое количество углеводов, провоцирующее резкие колебания сахара в крови.Чтобы стабилизировать уровень сахара в крови, полезно регулярно есть квашеную капусту, брокколи, чечевицу, цитрусовые, несладкие йогурты, яйца, постное мясо морепродукты, посоветовали врачи.

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