Как понять, заразны ли вы еще после болезни: полная инструкция от врачей

В некоторых случаях вам может казаться, что вы уже отлично себя чувствуете, но для других людей вы еще будете представлять угрозу.Болеть в канун Нового года никто не хочет. Так что если вам не повезло захворать самому, очень важно не заразить всех друзей, родственников и коллег — такого вам точно не простят.Проблема в том, что иногда самочувствие приходит в норму довольно быстро и неясно, означает ли это, что для других ты теперь неопасен, или риск заразить кого-то еще остается. Врачи назвали несколько признаков, которые помогут понять, стоит ли вам контактировать с другими людьми или лучше пока побыть дома.ГриппЗаражение гриппом происходит довольно стремительно. Как отмечает терапевт Марлен Миллен, бывает, что еще утром человек кажется абсолютно бодрым и здоровым, однако уже к полудню ему резко становится очень плохо.Вот парочка характерных признаков гриппа:озноб;лихорадка;кашель;боль в горле;ломота в теле;усталость без причины;головные боли.У некоторых грипп может также проявляться через насморк и заложенность носа.После появления первых симптомов человек считается наиболее заразным в первые несколько дней и остается опасным еще до 7 дней.Врач рекомендует оставаться дома до тех пор, пока у вас остаются симптомы болезни. Когда они начнут проходить, а температура упадет без использования жаропонижающих препаратов, подождите еще сутки. Если ситуация не изменится, значит, вы стали менее заразным и уже можете выходить из дома.Но лучше еще 5 дней соблюдать физическую дистанцию, а в идеале еще и носить маску.«Вы можете быть заразны в течение двух недель после перенесенного заболевания, если вы всё еще сильно больны или у вас ослаблен иммунитет», — объяснил Миллен.КоронавирусПро коронавирус говорят гораздо реже в последнее время, однако он никуда не пропал. Симптомы ковида могут меняться в зависимости от разных штаммов, но врачи выделяют следующие признаки:боль в мышцах;насморк;кашель;боль в горле;лихорадка;головная боль;тошнота или рвота;диарея.Потерю вкуса и обоняния тоже принято считать классическим признаком ковида, однако врачи говорят, что сейчас эти симптомы стали встречаться реже.Если заметили у себя признаки болезни, то обязательно оставайтесь дома, даже если у вас они проявляются в легкой форме. Как только симптомы начнут исчезать и температура спадет без приема жаропонижающих препаратов, выжидайте полных 24 часа и, если ничего не изменилось, вы можете считаться менее заразным. Можно выходить на улицу, но не стоит забывать про дистанцию и маску.Однако в ковиде есть одна особенность, которая отличает эту болезнь от гриппа. В некоторых случаях симптомы коронавируса возвращаются через 1–2 недели после первых проявлений. Если с вами так и произошло — снова оставайтесь дома.Кроме того, у некоторых ковид протекает в бессимптомной форме. Если вы узнали, что больны, пусть и не замечали никаких признаков — носите маску и соблюдайте физическую дистанцию как минимум в течение пяти дней.ПростудаСимптомы, которые мы обычно называем простудой, вызывают многие типы респираторных вирусов.Вот несколько характерных признаков простуды:насморк;заложенность носа;чихание;кашель;боль в горле;ломота в теле;головная боль.Простуда и грипп похожи. Главное отличие — простуда развивается постепенно, обычно в течение пары дней.После появления первых симптомов вы остаетесь заразными в течение недели. Как только признаки болезни исчезают — вы больше не заразны.Стрептококковая ангинаСтрептококковую ангину вызывает бактериальная инфекция. Болезнь начинается с сильной боли в горле — без насморка и заложенного носа. Ваше горло может опухнуть, на нем могут появиться красные или белые пятна. Также при ангине может развиться лихорадка.Стрептококковую ангину лечат антибиотиками по назначению врача. Как только вы начали принимать лекарства — через 24 часа вы будете не заразны.А вот если антибиотики не принимать, то стрептококковая ангина может быть заразна до трех недель.КоклюшКоклюш — бактериальная инфекция, симптомы которой очень похожи на простуду: заложенный нос, слабый кашель, небольшая температура. Но при коклюше через 7–14 дней кашель усиливается до мучительных приступов. Человек может кашлять до истощения, одышки и даже рвоты.

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