Невролог Гайфутдинов: мигание гирлянд может спровоцировать приступ эпилепсии

Мигающие гирлянды могут давать негативные эффекты, предупредил врач-невролог Рустем Гайфутдинов.Невролог Гайфутдинов сообщил, что к миганию, которое бывает свойственно новогодним гирляндам, особо чувствительны люди со склонностью к эпилепсии и мигрени. Говоря по-другому, такие люди склонны к пароксизмальной активности.«Одна из провокационных проб для выявления эпилепсии, для выявления изменений во время проведения такого исследования, как электроэнцефалограмма, заключается в имитации мигания, как и на гирляндах», - рассказал врачГайфутдинов объяснил, что мигание или мерцание способствует повышенную активность мозга в зрительной затылочной области, которая раздражается мигающими сигналами, попадающими от глаз. В организме обычного человека действуют механизмы, подавляющие такую нейронную активность. Но у людей, подверженных пароксизмальной активности, подобная система торможения не работает, и область мозга может так сильно активизироваться от стимуляции мигающим эффектом гирлянд, что случаются приступы мигрени или эпилепсии.Невролог констатировал, что помимо лекарствнной терапии, пациентам с эпилепсией обычно даются рекомендации исключать яркие мелькания: им нужно избегать салютов, сварки, рябящих гирлянд, фейерверков, констатировал невролог.«Если пациент принимает препараты, и они действуют, судорожная активность подавляется. Но есть формы резистентной эпилепсии, которые плохо отвечают на препараты. В таких случаях предотвратить приступы бывает невозможно», - признался врач.

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