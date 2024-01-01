В России стартуют клинические испытания вакцины от рака — кто может в них участвовать

Разработка российских ученых дает надежду онкобольным с солидными видами рака, которым не помогают другие методы лечения.В НМИЦ радиологии Минздрава России объявили о наборе пациентов для клинического исследования новой онколитической вакцины «ЭнтероМикс». Информация об этом была опубликована в телеграм-канале генерального директора медицинского исследовательского центра Андрея Каприна.Разберемся, что это за вакцина и почему онкологи возлагают на нее так много надежд.Как работает вакцинаВакцину «ЭнтероМикс» ученые НМИЦ радиологии разработали вместе со специалистами с ИМБ им. Энгельгардта РАН.Препарат основан на комбинации четырех непатогенных вирусов с уникальными свойствами. Они могут уничтожать злокачественные клетки и в то же время активировать собственный врожденный противоопухолевый иммунитет.Вакцина уже прошла полный цикл доклинических исследований. Препарат проверили на безопасность и отсутствие токсичности. На искусственно выросших опухолях вакцина показала высочайшую эффективность — и ее допустили до клинических испытаний.Кому она поможетКак отмечает Андрей Каприн, новая вакцина дает надежду людям с солидными опухолями — так называют новообразования, которые имеют вид разрастаний в виде уплотнений (от английского solid — твердый) и которые развиваются не из клеток кроветворной системы.К солидным опухолям относят опухоли головы и шеи, рак легкого, опухоли средостения, рак молочной железы, опухоли ЖКТ, печени, желчевыводящих путей, поджелудочной железы, мочеполовой системы, первичные опухоли ЦНС, саркомы мягких тканей и костей, меланома кожи и слизистых.Кого ищут для исследованийВ рамках клинических испытаниях ученые хотят изучить безопасность, переносимость и фармакокинетику вакцины, то есть то, как организм будет влиять на препарат.Для исследований онкологи ищут добровольцев. Принять участие смогут:Совершеннолетние мужчины и женщины не старше 75 лет;Люди с гистологически подтвержденной солидной опухолью;Пациенты, которым нельзя помочь с помощью стандартных методов лечение.Кроме того, есть еще два важных требования для испытуемых. Их общее состояние здоровье по шкале ECOG должно быть в диапазоне 0–2. Кроме того, с момента последнего лечения должно пройти не меньше 2 недель.Доклинические испытания могут стартовать уже в конце 2024 года. О точных датах врачи объявят дополнительно.

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