Риск болезней мочеполовой системы: врач объяснила опасность оголенных щиколоток зимой

Оголенные щиколотки в холодную зимнюю погоду могут стать фактором, провоцирующим появление целого ряда проблем со здоровьем, предупредила медик.Врач-терапевт Надежда Чернышова посоветовала россиянам не выходить на улицу зимой с оголенными щиколотками. Специалист подчеркнула: в морозную погоду эта часть тела, не закрытая одеждой или обувью, подвергается переохлаждению, что может иметь весьма неприятные для здоровья последствия.«Щиколотки очень чувствительны к низким температурам. Поэтому если открыть их в морозную погоду, они могут легко переохладиться. На фоне переохлаждения ног возникает угнетение иммунитета», - поделилась врач с «Москвой 24».Чернышова обратила внимание, что ослабление иммунитета, возникающее из-за сильного охлаждения, делает людей подверженными простуде и другим вирусным инфекциям. Кроме того, это увеличивает риск обострения хронических заболеваний мочеполовой системы или их манифестации.«Может произойти обострение пиелонефрита или цистита», - предостерегла терапевт.Чернышова добавила, что хождение с оголенными щиколотками зимой чревато переохлаждением в голеностопном суставе, при котором ухудшается кровообращение и отток лимфы. Последствием этого могут стать проблемы с суставами – они подвергаются воспалению, болят и теряют нормальную подвижность. Таким образом у человека может преждевременно развиться артроз или артрит, пояснила медик.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки