От сахарных морщин до винной кожи: какой след оставляют на лице новогодние праздники

Если зимние каникулы выдались бурными, это наверняка скажется на лице. Косметолог рассказала, как не постареть за время новогодних праздников.Многие из нас тратят столько усилий, чтобы хорошо выглядеть на Новый год. Но почему-то после праздников кажется, что этих усилий и не было. Будто мы не отдыхали 10 дней, а трудились круглые сутки. Почему мы стареем и дурнеем в новогодние праздники? Отвечает врач.Поздний отход ко снуВсего одна ночь плохого сна может повлиять на то, как вы выглядите на следующий день, говорит дерматолог Элли Рашид.«Нарушение ночного сна повышает уровень кортизола, усиливая воспаление и разрушая коллаген и гиалуроновую кислоту кожи. Это приводит к темным, опухшим глазам и землистому, тусклому цвету кожи», — говорит доктор Рашид.Согласно исследованию китайских ученых, регулярный поздний отход ко сну (после 11 вечера) значительно снижает увлажненность, эластичность и упругость кожи. Одновременно с этим повышается выработка кожного сала, заметно увеличивается количество морщин.Другое исследование показало, что недостаток сна может стать одной из причин угревой сыпи. Поэтому постоянный качественный сон — одно из условий здоровой и красивой кожи.Избыток алкоголяКонечно, бокал вина коже вряд ли навредит. Но давайте признаемся, не все из нас ограничатся одной порцией. В свою очередь, доктор Рашид предупреждает: если за неделю выпить более 14 бокалов вина, это может сказаться на состоянии кожи.«Чрезмерное употребление алкоголя приводит к обезвоживанию и тусклости. Усиливается приток крови к лицу, что может усугубить такие состояния, как розацеа», — говорит дерматолог Элли Рашид порталу Express.Кроме того, в организме алкоголь расщепляется на токсичные метаболиты, которые ускоряют старение кожи. Чтобы уменьшить вредное воздействие спиртного, врачи советуют пить больше воды во время застолья и больше закусывать. Но, конечно, главное — это мера.Соленые закускиКонсервированные огурчики, мясные деликатесы, икра, селедка под шубой — новогодний стол изобилует соленостями. А последствия этого потом видны в зеркале.«Соленые закуски задерживают жидкость в организме и приводят к отечности, особенно вокруг глаз», — предупреждает доктор Рашид.Много сахараВ новогоднюю ночь можно позволить себе чуть больше, однако остановиться бывает сложно. И после порции наполеона в ход идут конфеты из детского подарка, мороженое, сладкие напитки и даже коктейли со взбитыми сливками. Причем это сахарное безумие может растянуться на все каникулы.«Сахар повреждает наш коллаген и эластин, замедляет обновление клеток. Из-за этого кожа становится более тусклой и неровной, — говорит доктор Рашид. — Кроме того, сахар вызывает воспаление, что может привести к акне. Чем больше дней вы перебираете с сахаром, тем больше вероятность того, что он повлияет на вашу кожу».Перенапряжение и стрессПодготовка к новогодним праздникам, равно как и само торжество, может быть достаточно стрессовым. И это также отражается на состоянии кожи.«Стресс увеличивает выработку свободных радикалов, которые могут повреждать клетки кожи, приводя к ее ускоренному старению и воспалению», — говорит доктор Рашид.Кроме того, при избытке гормона стресса кортизола усиливается работа сальных желез. Так что еще одним последствием предновогодних переживаний могут стать высыпания на коже.Чтобы спокойнее пережить это время, врачи советуют чаще гулять — даже 10-минутная прогулка помогает облегчить вредное влияние стресса.

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