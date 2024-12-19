Мясников назвал лекарство с тяжёлой побочкой: вызывает тяжелое поражение печени

Александр Мясников, один из самых известных врачей и телеведущих страны, опубликовал в Telegram-канале предупреждение об опасности одного из распространенных лекарственных препаратов для печени, назвав его «печеночным ядом».Мясников назвал это лекарство: парацетамол. Его обоснованно считают одним из самых безопасных обезболивающих препаратов. В чем это проявляется? Данное средство не вызывает раздражения желудка, оно не провоцирует инфарктов и скачков артериального давления.Но все эти преимущества проявляются лишь при строгом соблюдении допустимой дозировки. Максимально допустимой дозой является четыре грамма. Но когда имеются проблемы с печенью, в частности, хронический гепатит, либо человек злоупотребляет алкоголем, предельная доза должна быть снижена до двух граммов.Мясников добавил, что большинство пациентов не осознаёт опасность передозировки. Тем более что парацетамол часто содержится в составе разных лекарств, в том числе, препаратов от простуды. Это, пожалуй, самый широко используемый печеночный яд, — акцентирует он.

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