Хирург объяснил, стоит ли беспокоиться, если вы слышите биение сердца в ушах

Американский хирург Энтони Юн рассказал, почему люди слышат биение своего сердца, когда лежат на боку.«Если время от времени вы лежите на боку и слышите, как бьётся ваше сердце, скорее всего, это ваша сонная артерия, которая буквально прилегает к вашей подушке».По словам эксперта, в большинстве случаев это совершенно нормальное явление. Однако есть ситуации, когда стоит насторожиться.Пульсирующий шум в ушах может быть связан с рядом причин, но обычно изменением кровотока в сосудах, окружающих уши. Это может быть вызвано чем угодно: от опухолей головы и шеи до повышенного кровяного давления, а также беременностью, анемией и гипертиреозом. Если этот симптом вас часто беспокоит, то следует обратиться к врачу.

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