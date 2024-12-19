Эндокринолог предупредила о «праздничном сердце» после приема алкоголя и как с ним бороться

Новогодние праздники – это не только долгожданный отдых от рабочих будней, но и серьезный стресс для организма, которому придется столкнуться со всеми тяготами грядущих застолий. Эндокринолог Зухра Павлова рассказала о синдроме «праздничного сердца» и том, как снизить его влияние на организм.Основными симптомами «праздничного сердца» является учащенное сердцебиение, головокружение и одышка. Более того, слишком бурные застолья могут привести к обморокам, сердечным приступам и инсультам. Ну а главным «вредителем» традиционно выступает алкоголь.Поэтому, чтобы не столкнуться с пагубными последствиями, специалист рекомендует, если не отказаться, то хотя бы снизить объемы потребления спиртного. К примеру, после бокала шампанского лучше налить себе стакан воды. Ведь алкоголь вызывает обезвоживание. Кроме того, негативную реакцию на алкоголь помогают снизить здоровый образ жизни и отсутствие стрессов.

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