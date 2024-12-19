Ароматерапия: польза и вред, как эфирные масла влияют на здоровье человека

К настоящему моменту ученые накопили немало данных, подтверждающих, что раздражение полости носа различными ароматами способно оказывать многообразное воздействие практически на все функции организма. И этот факт — основа, на которой держится концепция ароматерапии. Безусловно, сравнивать ее с традиционной медициной нельзя, и все же позитивное влияние эфирных масел (а именно они используются в ароматерапии) доказывают все больше исследований. Чем именно полезны те или иные ароматы, как выбирать и использовать масла и что важно знать о технике безопасности при их применении.Что такое ароматерапияАроматерапия — это применение эфирных масел с целью физического или психического оздоровления.«Считается, что речь идет исключительно об ароматах и их воздействии на обонятельную систему, но на самом деле эфирные масла вполне работают и через контакт с кожей, и через их применение вовнутрь», — уточняет в беседе с «Лентой.ру» арома-эксперт, специалист по Тибетской медицине Евгения Корсакова.Сам термин «ароматерапия» был введен французским химиком Рене-Морисом Гаттефосом в 1920-х годах. А с конца XX века, начиная с 1980-х годов, в мире науки развивается новое направление — аромакология. Она занимается исследованием того, как запахи влияют на физиологическое и эмоциональное состояние человека.В России между тем существует исследовательский проект «Влияние запаховой среды на физиологический статус и когнитивные процессы человека», который поддерживается Российским научным фондом.Следовательно, наука вовсе не отвергает ароматерапию, и все же считать ее полностью доказательным методом оздоровления тоже неверно. Дело в том, что ученые по сей день не могут установить, как именно запахи воздействуют на человеческий организм. Пока что существует лишь несколько гипотез.Механизм влияния ароматов на организм человека пока что изучен на уровне гипотезОдна из них предполагает, что молекулы ароматических веществ воздействуют напрямую на обонятельные нейроны, которые затем передают сигналы в мозг. Другое объяснение заключается в том, что химические соединения проникают в кровь через слизистые оболочки носа или легких и распространяются по организму. Результаты исследований на грызунах подтверждают эту теорию: в крови животных были найдены молекулы эфирных масел, которые они вдыхали. В других экспериментах крысы, даже с поврежденным обонянием, успокаивались при вдыхании цедрола — компонента масла кедра.Таким образом, ароматерапия может быть весьма эффективна, однако, чтобы считать ее действительно научно обоснованным методом, необходимо разобраться во всех механизмах воздействия запахов — на сегодняшний день этот вопрос еще остается открытым.Что такое эфирное масло «Эфирное масло — это эссенция растений, — объясняет Евгения Корсакова. — И ее они выделяют не всегда, а лишь в особых случаях. Например, когда "лечатся". Допустим, если растение покусала какая-нибудь гусеница, или какое-нибудь животное повредило его корень. Эфирное масло также выделяется растением для того, чтобы привлечь насекомых, например, пчел — для опыления. Или наоборот, для того, чтобы отпугнуть живых существ. Также эфирное масло защищает растение от ожогов». По словам эксперта, когда люди заметили такое свойство растений, они решили использовать его и для улучшения собственного состояния здоровья. «Применять ароматерапию начали уже в Древнем Египте и Древней Персии. В Средние века персидский врач Авиценна усовершенствовал аппарат для извлечения эфирных масел из растений таким образом, что он почти не изменился до сих пор. Речь идет об аппарате паровой дистилляции», — говорит Корсакова.Основные методы ароматерапииИнгаляцияИнгаляционное применение эфирных масел предполагает их вдыхание. Самый простой способ в домашних условиях — использовать для «сеанса ароматерапии» собственные ладони. Достаточно нанести на руки каплю масла, сложить их домиком, поднести к носу и начать размеренно дышать.«Кроме того, существуют специальные приборы, которые называются диффузоры, — рассказывает арома-эксперт. — В них наливается вода, добавляется несколько капель масла, и дальше происходит так называемое холодное кипение, то есть ультразвуковое распыление масел, которые мы вдыхаем, просто параллельно занимаясь своими делами. Если приоткрыть крышку диффузора в момент его включения, то мы увидим, что вода как будто кипит, но при этом не нагревается».«Натуральные эфирные масла нагревать вообще нельзя, потому что их химическая формула тогда поменяется, и того воздействия, которое мы ожидаем, не будет», — Евгения Корсакова, арома-эксперт.Также, по словам Евгении Корсаковой, можно наносить эфирные масла на различные природные диффузоры, например, окаменелую лаву и другие камни — для этих целей даже существуют специальные аромакулоны, которые можно использовать еще и как украшение. Полезным будет и прием ароматической ванны.Наружное применениеВ этом случае масло наносится на кожу, например, во время массажа — как расслабляющего, так и для снятия болей в мышцах и суставах. Как объясняет Корсакова, тогда оно воздействует и на мозг и непосредственно на тело.«Также применять эфирные масла можно при проблемах с кожей. Допустим, облегчить состояние при экземе помогает масло лаванды. Оно же действенно и при ожогах и порезах. Главное — перед применением того или иного масла обязательно посоветоваться с врачом», — отмечает эксперт.При наружном методе важно помнить, что эфирные масла перед применением необходимо разводить с маслами базовыми — например, с кокосовым или оливковым. Иначе можно повредить кожу еще сильнее, ведь натуральные эфирные масла крайне концентрированы.Перед нанесением на кожу эфирное масло обязательно нужно разбавлять — во избежание ожоговВнутреннее применениеНатуральные эфирные масла можно добавлять в напитки и блюда — к примеру, в утренний кофе, салаты или выпечку. Однако здесь важно помнить, что далеко не все масла можно употреблять в пищу. Разрешено это лишь в том случае, если масло соответствует стандарту Certified Pure Therapeutic Grade ® (CPTG ®).«Это стандарт чистого терапевтического класса, который говорит о том, что перед вами полностью натуральное эфирное масло, прошедшее кучу тестов. В нем нет ничего лишнего, ничего не добавлено и ничего не убрано — это в чистом виде эссенция, созданная самим растением», — поясняет Евгения Корсакова.Польза ароматерапииБактерицидные свойстваАнтибактериальное действе, по словам эксперта, есть практически у любого натурального эфирного масла.Доказано, что противомикробные свойства эфирных масел эффективны в отношении практически всех групп патогенных микроорганизмов. Более того, при инфекционных заболеваниях эфирные масла способны усиливать действия антибиотиков в 4-10 раз.«За счет этого масла вполне можно использовать как домашнюю аптечку, как первую помощь, например, при бытовых травмах, порезах, ушибах, ожогах. Вместо той же перекиси водорода вполне подойдет, например, масло ладана, которое продезинфицирует и будет способствовать быстрому заживлению. Также эфирные масла будут действенны для укрепления иммунитета», — подчеркивает Корсакова.Обезболивающий эффект«К примеру, при бытовых ожогах очень хорошо использовать чистое масло лаванды, оно снимет боль. То же самое при ушибах. Это масло словно замораживает место, которое болит, как анестезия», — замечает эксперт.Действительно, Иране, показало, что эфирное масло лаванды способно облегчить боль при остеоартрите.Позитивное влияние на когнитивные функцииВместе с тем регулярное использование эфирных масел, как США), способно улучшить память на целых 226 процентов. В эксперименте исследователи использовали масла розы, апельсина, эвкалипта, лимона, перечной мяты, розмарина и лаванды.Выравнивание эмоционального состояния«Дело в том, что центр обоняния у нас в мозгу находится очень близко к гипоталамусу, который отвечает за гормональную систему. И поэтому масла так быстро влияют на наше эмоциональное состояние, — поясняет Евгения Корсакова. — Особенно хороши в этом цитрусовые ароматы. При стрессе также эффективна мята перечная. Оба эти варианта помогают улучшить настроение, сконцентрироваться, взбодриться».В ходе российского эксперимента 2011 года было проведено четыре отдельных опыта, в каждом из которых участники вдыхали эфирные масла через аромаингалятор. Для исследования использовались масла сосны, лимона, лаванды и шалфея. Выяснилось, что эфирные масла лаванды, шалфея и лимона способствовали снижению тревожности, также масло лаванды и сосны заметно повышало настроение.Повышение либидо«С древности нам известны масла-афродизиаки, способные положительно влиять на либидо — это иланг-иланг, корица, пачули. Также для повышения сексуального желания подойдут почти все цветочные ароматы: лаванда, роза, нероли, жасмин…» — перечисляет Корсакова.Действительно, исследователи Рурского университета либидо.Применение в быту«В быту я использую чаще всего масло лимона, — говорит арома-эксперт. — Помимо терапевтического эффекта, это еще и отличный помощник в уборке. С его помощью, например, очень хорошо убирать клей с разных поверхностей: от скотча или от наклеек на новой посуде».Вред ароматерапииПо словам Евгении Корсаковой, вред натуральные и сертифицированные ароматические масла могут принести лишь в двух случаях: при индивидуальной непереносимости и несоблюдении техники безопасности.«Аллергическая реакция, к сожалению, может быть, поэтому сначала всегда нужно делать тест на чувствительность, — говорит эксперт. — Для этого нужно эфирное масло нанести зубочисткой на запястье или на сгиб локтя (лучше предварительно смешать его с маслом базовым) и подождать от 12 часов до 24 часов. Если нет ни покраснений, ни других неприятных эффектов, масло можно смело использовать».Техника безопасностиВо-первых, масла нельзя наносить на слизистые: ни в глаза, ни в нос, ни на гениталии. Также нельзя капать их в уши. В противном случае можно получить серьезный ожог. Во-вторых, важно помнить о том, что есть масла, которые имеют разогревающие свойства, их без разведения с базовыми маслами категорически нельзя наносить на кожу. К таким маслам относятся, например, орегано, корица. В-третьих, масла нужно защищать от детей. Лучше хранить их в месте, которое доступно лишь взрослым.Как выбрать эфирное масло«Прежде всего я рекомендую обращать внимание на два фактора при покупке масел: цена (качественное масло не может стоить дешево) и место продажи, — подчеркивает арома-эксперт. — Для того чтобы произвести всего 15 миллилитров эфирного масла лимона, нам нужно использовать цедру 75 лимонов. Тогда каким образом эфирное масло того же лимона может стоить, допустим, 300 рублей? Никаким. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание на цену».Что касается мест продажи, то Корсакова не советует приобретать масла на маркетплейсах. По ее словам, там нередко можно столкнуться с подделками и разбавленными маслами. Лучше всего приобретать продукцию напрямую на сайтах компаний-производителей.Если тяжело сделать выбор из всего многообразия ароматов, Евгения Корсакова рекомендует для начала присмотреться к тем из них, что пользуются особенной популярностью.Топ-5 популярных эфирных масел и их свойстваМасло чайного дерева: имеет высокие бактерицидные свойства, подходит для маленьких детей, помогает при вирусных инфекциях, простудах, порезах, укусах.Масло лаванды: имеет приятный запах, является успокоительным средством, помогает при ожогах, бессоннице и стрессе, может использоваться как антигистаминное средство, снимает зуд при укусах комаров.Масло мяты перечной: оказывает антистрессовое, болеутоляющее и охлаждающее действие, расслабляет мышцы, помогает при головных болях, бодрит и успокаивает — в зависимости от ситуации.Масло эвкалипта: облегчает дыхание, помогает при респираторных заболеваниях, имеет антибактерицидное свойство.Масло лимона: повышает концентрацию, демонстрирует высокие антибактерицидные и очищающие свойства.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки