Врач Сережина: холодец и запеченное мясо или рыба относятся к полезным новогодним блюдам

Врач Сережина рассказала о самых полезных для здоровья блюдах новогоднего стола.Врач Вера Сережина рассказала, из каких блюд может состоять полезный с точки зрения здорового питания новогодний стол. В частности, заметила эксперт, на такой стол (при отсутствии противопоказаний) можно поставить холодец – в нем содержится важный для укрепления иммунитета ретинол, а также глицин, положительно влияющий на работу нервной системы и мозга.«Холодец является источником коллагена, что делает его полезным для здоровья кожи, суставов и соединительных тканей», - добавила специалист.Сережина обратила внимание, что для новогоднего праздника подойдут салаты с добавлением морепродуктов или нежирной рыбы – они обеспечат организм легкоусвояемыми белками и витаминами. Врач подчеркнула, что приготовленные заранее салаты, особенно с майонезом, имеют ограниченный срок хранения – в заправленном виде они не должны «настаиваться» больше 12 часов.«Запеченное мясо или рыба, приготовленные с минимальным количеством масла, также заслуживают внимания. Они полезнее жареных, снижают нагрузку на пищеварительную систему. Тем, кто следит за калорийностью, можно выбрать блюда из индейки или курицы, которые содержат меньше жира и легче усваиваются», - поделилась другой рекомендацией эксперт.Из фруктов Сережина посоветовала ананас, грейпфруты, лимоны – они украшают стол и к тому же эффективно поддерживают пищеварение, содержа специфические ферменты и органические кислоты. Дополнительно врач назвала такой лайфхак: если перед застольем выпить воду, это притупляет аппетит т помогает избежать переедания.

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