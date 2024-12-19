Повышает давление: диетолог предупредила о трех опасных свойствах красной икры

Одним из опасных свойств красной икры является ее способность повышать артериальное давление, заявила диетолог Елена Соломатина.Врач-диетолог Соломатина предупредила о трех опасных свойствах красной икры.«Красная икра содержит холестерин, вызывает отеки и может повышать артериальное давление», - сказала она.Соломатина отметила, что людям, страдающим от гипертонии и имеющим склонность к отекам, нужно консультироваться с врачом о том, можно ли есть даннй продукт. Специалист подчеркнула, что из-за свойства соли в икре повышать давление и задерживать жидкость в тканях она может быть опасна при заболевании сердечно-сосудистой системы или почек.Эксперт заметила, что даже качественная красная икра содержит соль и может быть противопоказана гипертоникам или людям с проблемными почками. Кроме того, учитывая повышенное содержание в ней холестерина, икрой не следует злоупотреблять при атеросклерозе и тех же сердечно-сосудистых нарушениях.Соломатина констатировала, что при некоторых проблемах с сердцем от красной икры нужно отказаться полностю.«Если состояние не критическое и заболевание скомпенсировано, можно съесть одну чайную ложку икры. Если давление зашкаливает или идет мощный атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, аритмия, нужно отказаться от продукта. В этом случае важна жесткая диета», – постулировала врач.До этого врач, нутрициолог Дарья Русанова сообщила, что имитация икры на новогоднем столе может оказаться одним из продуктов, ведущих к дисбактериозу.

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