Уровень холестерина можно снизить с помощью трёх простых упражнений
Для борьбы с повышенным холестерином эксперты рекомендуют использовать следующие виды физических нагрузок:
Ходьба. Быстрая ходьба, повышающая частоту сердцебиения, помогает сжигать калории и улучшать состояние сосудов.
Плавание. Занятия в бассейне способствуют укреплению мышц и снижению уровня «плохого» холестерина.
Езда на велосипеде. Такая физическая активность улучшает кровообращение и стимулирует работу сердца.
Специалисты советуют уделять физическим нагрузкам не менее 150 минут в неделю, комбинируя различные виды тренировок для достижения наилучших результатов. Регулярные занятия спортом помогают организму выводить «плохой» холестерин через печень и повышать уровень «хорошего», защищающего сосуды.
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