Уровень холестерина можно снизить с помощью трёх простых упражнений

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) рассказали о простых упражнениях, которые помогут снизить уровень холестерина. Это, в свою очередь, снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний.Для борьбы с повышенным холестерином эксперты рекомендуют использовать следующие виды физических нагрузок:Ходьба. Быстрая ходьба, повышающая частоту сердцебиения, помогает сжигать калории и улучшать состояние сосудов.Плавание. Занятия в бассейне способствуют укреплению мышц и снижению уровня «плохого» холестерина.Езда на велосипеде. Такая физическая активность улучшает кровообращение и стимулирует работу сердца.Специалисты советуют уделять физическим нагрузкам не менее 150 минут в неделю, комбинируя различные виды тренировок для достижения наилучших результатов. Регулярные занятия спортом помогают организму выводить «плохой» холестерин через печень и повышать уровень «хорошего», защищающего сосуды.

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