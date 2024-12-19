Установлена связь между обработанными продуктами и биологическим возрастом

Ультрапереработанные продукты оказывают значительное влияние на скорость биологического старения человека. Исследователи из Университета Монаша (Австралия) изучили данные Национального исследования здоровья и питания (NHANES), охватывающие период с 2003 по 2010 годы. В этом анализе приняли участие 16 055 человек в возрасте от 20 до 79 лет.Для оценки биологического старения использовался специальный алгоритм PhenoAge, который позволяет определять возраст на основе физиологических показателей.Как сообщает издание Age and Ageing, целью ученых было выявить, существует ли связь между потреблением ультрапереработанных продуктов (UPF) и процессами старения. Также специалисты изучили, насколько качество общего рациона питания способно повлиять на эту связь.Результаты показали, что каждые дополнительные 10% энергии, получаемой из ультрапереработанной пищи, увеличивают биологический возраст на 0,21 года. Однако соблюдение принципов здорового питания помогало частично уменьшить это воздействие.К ультрапереработанным продуктам относятся изделия, прошедшие сложные технологические процессы, включая добавление ароматизаторов, консервантов, красителей, сахара и соли. Примеры такой пищи — мясные полуфабрикаты, замороженные блюда, фастфуд, а также готовые сладости из магазинов.

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