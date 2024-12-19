Эффект жира: врач поделилась способом избежать похмелья с помощью сыра

Диетолог Мухина: сыр в новогоднюю ночь может спасти от похмелья, если знать, когда его нужно съесть.Диетолог Марият Мухина напомнила, что сыр богат жирами, которые способны замедлять процессы всасывания алкоголя в ЖКТ. Специалист отметила: данный эффект жира проявляется при условии, что человек съедает содержащий его продукт до первой рюмки.Мухина поделилась способом избежать похмелья с помощью сыра:«Сыр или другие жиросодержащие продукты, съеденные перед приемом алкоголя, могут помочь снизить риск похмельного синдрома».Медик объяснила, что жиры, попадающие в желудок до выпивки, создают пленку, которая препятствует усвоению спиртного. Кроме того, замедляют перистальтику желудка, в результате чего алкоголь гораздо медленнее проникает в кровь. В результате организм лучше переносит токсическое действие спиртного напитка, сам процесс интоксикации становится менее интенсивным.Почему для защиты от разрушительного влияния алкоголя полезно есть именно сыр? Диетолог Мухина объяснила изданию Life.ru:«Алкоголь может повышать кислотность желудка, что вызывает дискомфорт и изжогу. Сыры, особенно нежирные и мягкие, имеют более нейтральный pH, что может помочь успокоить желудок и снизить уровень кислотности».Кроме того микроэлементы в составе сыра (кальций, магний, витамины группы B) улучшают сопротивляемость организма токсинам, которые образуются при метаболизме алкоголя. В свою очередь, жиры, присутствующие в сыре, стимулируют выработку желчи, которая активизирует пищеварение и вывод токсинов из организма.Что важно помнить. Съев что-то жирное перед выпивкой, человек может сначала не ощутить действия алкоголя и выпить больше. Когда действие жира пройдет, он может резко почувствовать сильное опьянение.

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