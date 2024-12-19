Названы продукты, провоцирующие блокировку кишечника и рак

Ученые из Университета Южной Флориды под руководством Ганеша Халады призвали пересмотреть принципы западной диеты, которая базируется на чрезмерном употреблении продуктов с добавленным сахаром и насыщенными жирами. Как сообщает издание Pronews.gr, такие ингредиенты обычно входят в состав сильно переработанных пищевых продуктов, которые негативно влияют на организм.Доцент Халаде пояснил, что человеческий организм имеет встроенные механизмы для борьбы с воспалением, используя биоактивные липидные соединения, которые поступают с полезными жирами, например, из авокадо. Однако обработанные продукты нарушают этот баланс."Биоактивные липиды — это мельчайшие молекулы, которые мы получаем с пищей. Употребление сильно переработанных продуктов нарушает работу иммунной системы и приводит к хроническому воспалению", — заявил ученый.В ходе исследования специалисты применяли высокочувствительные методы для анализа липидных соединений в 150 образцах опухолевых тканей, взятых у пациентов. Было выявлено, что в тканях опухолей наблюдается избыток молекул, провоцирующих воспаление, и недостаток тех, которые способствуют его устранению и заживлению.Кроме того, ученые установили связь между употреблением обработанных продуктов и развитием таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, диабет и сердечно-сосудистые патологии. Особое внимание уделено состоянию кишечника. По словам профессора Тимоти Гетмана, у людей, чей рацион включает много таких продуктов, усиливаются воспалительные процессы."Мы видим это в опухолях толстой кишки. Рак в этом случае напоминает хроническую рану, которая не заживает из-за ежедневного потребления переработанных продуктов. Организм утрачивает способность заживлять эту рану, что способствует прогрессированию опухоли", — отметил он.

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