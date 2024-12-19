Новогодний стол для диабетиков: врач поделилась меню, от которого не подскочит сахар

Ограничения по питанию у пациентов с сахарным диабетом очень серьезные, поэтому продумывать новогоднее меню в этом случае нужно тщательно. Какие традиционные блюда разрешены при диабете, а какие придется исключить? Узнали у диетолога.«Налегайте на овощи, но с салатами осторожнее»«Пациентам с диабетом в день нужно съедать 500, а лучше 800 граммов овощей, — говорит диетолог Татьяна Сапрунова. — Используйте „метод тарелки“: в ней должно быть 50% овощей, 20–25% белков (мясо, рыба, бобовые или творог) и 25% углеводов (черный хлеб, картофель и каши)».К сожалению, традиционные новогодние салаты, хоть они и содержат овощи, к здоровому питанию сложно отнести. Поэтому при диабете такие блюда нужно есть в строго ограниченном количестве, а некоторые салаты и вовсе придется исключить или изменить их рецептуру.«Классический салат оливье больным диабетом нельзя — в него добавляют перец, а острые блюда при этом заболевании запрещены, — предупреждает Татьяна Сапрунова. — Майонез тоже нужно исключить. Лучше заправить салат сметаной или растительным маслом. И никакой колбасы в салате! Любые колбасные изделия диабетикам запрещены. Поэтому добавляем в оливье исключительно отварное постное мясо».Придется изменить и рецепт селедки под шубой.«Майонез меняем на сметану, а сельдь вымачиваем, чтобы она была менее соленой», — подчеркивает диетолог и напоминает, что диабетикам разрешено не более 3–5 граммов соли в день.Вместо традиционных жирных салатов врач советует подавать блюда с морепродуктами.«Салаты с креветками, кальмарами очень рекомендуются диабетикам, — говорит Татьяна Сапрунова. — Можно съесть немного малосольной красной икры, слабосоленой рыбы или шпрот в масле. Только ни в коем случае не делайте бутерброды с белым хлебом — замените его на ржаные хлебцы».Вместо колбасы домашняя буженинаИтак, любая ветчина, сервелат и другие мясные деликатесы для диабетиков под запретом. Но в качестве полезной альтернативы диетолог советует приготовить в духовке буженину из нежирной свинины.«Для горячего предпочтительно выбирать постные сорта мяса: птицу, индейку, кролика, или нежирную рыбу. Мясо мы варим, тушим или запекаем, — говорит врач. — Полезен холодец, но без специй и соусов. На гарнир — бобовые или овощи. Можно бурый или красный рис, но белый рис при диабете запрещен».Кто-то, возможно, захочет съесть в новогоднюю ночь или на утро после тарелку пельменей, однако это блюдо также в запретном списке.С сырами диабетикам нужно быть осторожными — выбирайте продукты с жирностью не более 30%. А лучший вариант — сыр тофу.Еще одно полезное блюдо для новогоднего стола — грибы.«Грибы разрешены любые, главное — не соленые и не маринованные», — предупреждает врач.Мандарины можно, но не всемПри диабете врачи разрешают съедать за день до 200 граммов несладких фруктов. Можно есть зеленые яблоки, несладкие незрелые груши, сливы, авокадо, апельсины и грейпфруты.«Ешьте ягоды, особенно черную смородину, бруснику, готовьте из них морсы — это очень полезно при диабете», — говорит врач.Мандарины тоже не запрещены, но опять же нужно выбирать те, в которых меньше сахара.«Самые сладкие — марокканские мандарины. Их есть не стоит. Лучше берите абхазские — они покислее», — советует Татьяна Сапрунова.А вот какие фрукты точно не должны быть на тарелке у диабетика:бананы;арбузы;дыни;виноград;абрикосы.Фруктовые соки и тем более сладкие газированные лимонады тоже под запретом. При диабете разрешено пить только томатный сок без добавления сахара.Десерты готовим домаЛюбая выпечка, конфеты, печенье из белой муки с добавлением маргарина или пальмового масла, а также торты, кремы и мороженое при диабете запрещены. Поэтому на десерт лучше обойтись фруктами, а если и готовить выпечку, то только из ржаной муки.Можно подать на стол творожное суфле с какао. Нагрейте на плите стакан нежирного молока, добавьте 2 ст. ложки желатина. Отдельно в блендере взбейте нежирный творог (250 г) с какао-порошком (1 ч. ложка), ванилином и стевией по вкусу. Смешайте с молоком, а потом разлейте по креманкам и уберите на ночь в холодильник.Еще один простой рецепт: полезное пирожное картошка. Муку здесь заменит отварная красная фасоль. Измельчаем фасоль в блендере, добавляем немного какао и стевии. После формируем пирожные, раскладываем на тарелке и отправляем ненадолго в холодильник.Однако помните, что даже полезные десерты нужно употреблять в меру.Алкоголь при диабете: что можно, а что нетСпиртные напитки не только вредны, но и очень калорийны. Ликеры, сладкие вина, коктейли и некоторые сорта пива содержат много сахара, что может привести к гипергликемии. А крепкие напитки, такие как водка, виски, коньяк, способны резко снизить уровень сахара, что грозит другим смертельно опасным состоянием — гипогликемической комой.«В праздник при диабете за день можно выпить один бокал шампанского брют или белого сухого вина, но не более 200 граммов», — предупреждает Татьяна Сапрунова.Стоит ли ограничить калории, чтобы наесться в новогоднюю ночь«Голодать ни в коем случае нельзя. Пациентам с диабетом необходимо есть 6–7 раз в день небольшими порциями. При таком заболевании опасно как переедание, так и недоедание», — говорит врач.Эксперт советует больше двигаться и не ложиться спать сразу после ужина.«Выждите хотя бы час. Отправляйтесь на прогулку, устройте танцы. Пища должна хоть немного перевариться», — объясняет диетолог.Не забывайте измерять сахар. При диабете первого типа нужно это делать каждый раз перед едой, а также перед сном. При диабете второго типа достаточно измерять сахар дважды в день.«Перед тем как планировать новогоднее меню, посоветуйтесь со своим эндокринологом, — рекомендует Татьяна Сапрунова. — У одних пациентов с диабетом могут быть более строгие ограничения в питании, у других возможны небольшие послабления — здесь всё индивидуально».Как правильно питаться в первый день нового годаУтром 1 января диетолог советует съесть гречневую кашу, а на десерт — печеное яблоко. На второй завтрак можно подкрепиться сырниками из творога с жирностью не более 5%.На обед отлично подойдет рыбный суп или легкий суп из говяжьего бульона. На ужин приготовьте ленивые голубцы с говядиной или куриной грудкой.«С таким рационом вы сможете плавно перейти от обильного праздничного ужина обратно к правильному питанию», — говорит диетолог.

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