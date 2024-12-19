Пустая трата денег: какие средства для кожи не стоит покупать зимой

Зимой кожа лица требует особого ухода. Из-за ветра, мороза и сухого воздуха она сохнет, шелушится, краснеет, на ней образуются мелкие морщинки и сильнее проявляется купероз. Как ухаживать за кожей зимой и какие средства в этом помогут, а какие станут пустой тратой денег.Зима — суровое испытание для кожи. Холодный ветер, резкие перепады температур на улице и в отапливаемом помещении, сухой воздух — всё это негативно сказывается на ее состоянии, приводя к сухости, шелушению, раздражению и даже появлению трещин.Однако дело не только в климатических условиях, к которым нужно приспособиться. Подробности расскажет эксперт лаборатории «Гемотест» врач-дерматолог Роман Иванов.Что влияет на кожуНа здоровье кожи зимой влияют несколько взаимосвязанных факторов:Низкая влажность воздуха. Отопление в помещениях значительно снижает уровень влажности, что приводит к обезвоживанию кожи. Она теряет естественную защитную гидролипидную мантию, становясь более уязвимой к внешним воздействиям.Холодный ветер усиливает испарение влаги с поверхности кожи, усугубляя ее обезвоживание. Низкие температуры сужают кровеносные сосуды, снижая кровоснабжение кожи и замедление регенеративных процессов.Резкие перепады температур. Постоянные переходы из холодного на улицу в теплое помещение и обратно вызывают стресс для кожи, нарушая ее естественные защитные функции. Это провоцирует расширение и сужение сосудов, что делает кожу более чувствительной и склонной к покраснениям.Недостаток витаминов и микроэлементов. Зимой наш рацион часто обеднен свежими фруктами и овощами, что может привести к дефициту необходимых витаминов (A, E, C) и микроэлементов, важных для здоровья кожи.Неправильный уход. Использование агрессивных очищающих средств, недостаточное увлажнение и защита от солнца (да, зимой солнце тоже может навредить!) только усугубляют проблемы.Индивидуальные особенности. Сухая кожа, атопический дерматит, псориаз и другие кожные заболевания проявляются зимой с большей интенсивностью.В итоге зимой кожа страдает от комплексного воздействия внешних и внутренних факторов. Понимание этих факторов — первый шаг к правильному уходу и сохранению здоровья кожи в холодное время года.Уход нужно скорректироватьВ начале зимы рекомендуется скорректировать ежедневный уход за кожей лица. В первую очередь стоит сменить очищающие средства. Если летом допустимо пользоваться более концентрированными гелями и пенками для умывания, то зимой лучше выбрать эмульсии, мягкие очищающие крем-гели, легкие пенки.«Зимой не менее важно, чем летом, очищать и отшелушивать кожу, но делать это нужно с особой осторожностью. В любое время года не стоит использовать для лица скрабы, содержащие крупные частицы — дробленые косточки, морскую соль и так далее. Они травмируют кожу, и это может привести к раздражению, воспалению, развитию инфекции», — отмечает врач.Увлажнение и питаниеИ летом, и зимой кожа нуждается в увлажнении и питании. Но если в теплое время года лучше отдавать предпочтение легким текстурам (флюиды, гели-эмульсии, молочко), то с началом холодов стоит сменить их на более плотные кремы и бальзамы. Любые увлажняющие средства — колд-кремы, бальзамы — зимой рекомендуется наносить за 20–30 минут до выхода из дома.Еще один важный момент: даже когда на улице холодно, но погода ясная и солнечная, необходимо пользоваться солнцезащитными средствами, чтобы предупредить вредное воздействие ультрафиолетового излучения.Особого внимания зимой требует нежная кожа губ. Перед выходом из дома необходимо наносить гигиеническую или декоративную помаду, а вечером — питательный или увлажняющий бальзам.Какие средства выбрать«При подборе средств для ухода следует учитывать индивидуальные особенности. Лучше всего, если линейку домашней косметики подберет врач-дерматолог. Собственно, любой неподходящий по типу кожи крем, сыворотку или тоник можно назвать пустой тратой денег, так как они не решают поставленную задачу, а наоборот, могут ухудшить состояние», — рассказывает эксперт.Сегодня в магазинах, аптеках, на маркетплейсах представлены сотни брендов обычной и лечебной косметики. Разобраться в ней без помощи специалиста довольно сложно, особенно если учесть, что маркетологи делают всё возможное, чтобы привлечь внимание именно к своему продукту.Часто, например, утверждается, что в состав крема входит коллаген, который помогает сохранить упругость кожи, или «ботокс», позволяющий справиться с мимическими морщинами. Это не более чем рекламная уловка. Например, в кремах с «эффектом ботокса» содержится не сам ботулотоксин, а пептиды, которые дают определенный эффект, но он куда менее выраженный.Кроме того, он очень быстро пропадает сразу после того, как человек перестает пользоваться этим средством. То же самое касается средств для ухода за кожей, содержащих гиалуроновую кислоту.«В кремах с коллагенами действительно может содержаться этот белок, но его молекулы слишком велики, чтобы попасть в глубокие слои кожи, поэтому такое средство может неплохо увлажнять кожу, но не обеспечит долговременный подтягивающий эффект», — подчеркивает специалист.

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