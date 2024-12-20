Их нельзя пить женщинам: 5 трав из народной медицины

Растения, используемые в фитотерапии, далеко не одинаково полезны мужчинам и женщинам. Так, можно выделить пять трав, применяемых в народной медицине, которые нельзя пить представительницам прекрасного пола.ЭспарцептЭто дикое травянистое растение произрастает на лугах, пастбищах и около водоёмов в Южной Европе, на севере Африки и в Центральной Азии. В южных регионах России можно встретить эспарцепт закавказский.Трава насыщена флавонами – веществами с противовоспалительными свойствами. Настойки и отвары из этого растения стимулируют в организме выработку гормонов, а именно тестостерона. По этой причине эспарцепт рекомендуют пить мужчинам для повышения потенции. А вот у женщин трава спровоцирует появление волосяного покрова на лице, от которого избавиться будет практически невозможно.ПолыньПолынь горькая – одно из самых известных и доступных в нашей стране лекарственных растений. Оно насыщено биологически активными компонентами, способными уничтожать синегнойную и кишечную палочки, возбудителей трихомоноза, хламидиоза и грибковые инфекции.При этом раствор полыни сильно возбуждает нервную систему. Если мужчины в силу физиологических особенностей ещё могут побороть негативное влияние полыни, то женщины, увы, нет. У дам трава вызовет или депрессию, или истеричное состояние, сопровождаемое повышенным аппетитом. Снижение дозы полыни также не станет решением проблемы, ведь в таком случае и положительного эффекта не будет.АнисАнис обыкновенный, известный ещё с античности, является сильным ароматизатором. Эфирные масла, имеющиеся в большом количестве в листьях и стеблях аниса, помогают при заболеваниях дыхательных путей, а отвары на анисовых семенах рекомендуют употреблять для улучшения функциональности почек. Но у женщин анис увеличивает длину менструального цикла и его обильность. Кроме того, трава может спровоцировать угревую сыпь, бороться с которой придётся долго.ДушицаВещества, входящие в состав душицы, до конца не изучены, но корни, стебли и цветки активно используют для снятия простудных воспалений и последствий бронхита. Полоскание раствором душицы ротовой полости позволяет уменьшить болезненность зубов и кровоточивость дёсен. Но систематическое употребление настойки отрицательно влияет на матку, заставляя находиться её в постоянном тонусе. Женщины не смогут получить удовольствие от интимной близости и забеременетьКстати, душица используется и в кулинарии. Поварам она известна как приправа орегано, так что с ней тоже нужно знать меру.Берёзовый гриб чагаЧага или трутовик скошенный – настоящий природный антибиотик, оказывающий спазмолитическое, противовоспалительное и кровоостанавливающее действие. У женщин же настои на берёзовом грибе вызывают диарею и сильные отёки, поэтому на Руси всегда говорили, что чага – это мужской напиток.

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