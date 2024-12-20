Укрепляет здоровье кишечника: врачи составили ТОП-5 полезных свойств сыра

Уфимские специалисты рассказали, почему полезно употреблять сыр.Врачи в Уфе, представляющие Республиканский госпиталь ветеранов войн, составили ТОП-5 полезных свойств сыра. В частности, эксперты обращают внимание, что этот продут является отличным источником белка. По их словам, сыр на четверть состоит из белков, способствующих восстановлению тканей и поддерживающих иммунитет. Его включение в рацион зимой помогает сохранять здоровье и сопротивляться инфекциям.Еще одним полезным свойством сыра является его насыщенность кальцием – 100 граммов продукта сыра покрывают суточную потребность взрослого организма в этом важнейшем микроэлементе. Получать достаточно кальция важно для хорошего состояния костей, зубов, мышц, вдобавок он является основным универсальным регулятором жизнедеятельности клеток.Также сыр богат витамином B12, который играет ключевую роль в процессах образования красных кровяных телец и поддержании уровня энергии.По-особому сыр полезен для сердца. Подсчитано, что ежедневное употребление ломтика сыра (до 25 граммов) может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Данное свойство в том числе обеспечивается его высоким содержанием кальция, обеспечивающего здоровое сокращение сердечной мышцы.Вдобавок сыр укрепляет здоровье кишечника, способствуя балансу его микробиоты. Работу пищеварительной системы улучшают содержащиеся в сыре полезные кисломолочные бактерии.Что важно. Сыр отличается высоким содержанием соли и жиров, способен повышать артериальное давление. Его потребление должно быть строго умеренным, при некоторых проблемах со здоровьем продукт может быть противопоказан

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