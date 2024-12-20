NR: облегчить хроническую боль можно с помощью диеты

Университет Южной Австралии предложил оригинальный способ уменьшения хронической боли, который основан на корректировке питания. В статье, опубликованной в журнале Nutrition Research (NR), сообщается, что переход на более сбалансированный рацион помогает снизить уровень боли у людей, страдающих от хронических недугов, особенно у женщин. Примечательно, что этот эффект не зависит от веса пациента, что делает метод универсальным.Австралийские исследователи выяснили, что строгое следование диетическим рекомендациям, включающим обилие овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, а также нежирных мясных и молочных изделий, способствует уменьшению болевых ощущений.* Наибольший результат был зафиксирован среди женщин, в то время как у мужчин диета продемонстрировала меньший, но все же положительный эффект.Механизм связи между питанием и болевыми ощущениями пока остается не до конца изученным, но ученые предполагают, что улучшение рациона питания положительно влияет на общее состояние организма, что в свою очередь снижает уровень боли. Новый подход предоставляет людям возможность использовать диетические изменения как доступный инструмент для улучшения качества жизни.

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